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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Бжания или Хаджимба – кого поддержат в Кремле

09.01.2020 - Вероника Аксенова В Абхазии сегодня разгорелся скандал. С утра 9 января у здания Администрации президента началась масштабная акция протеста оппозиции с требованием признать результаты президентских выборов в Абхазии недействительными. Часть митингующих захватила здание Администрации.



Р. Хаджимба, легитимность избрания которого оспаривается не только оппозицией, но и большинством избирателей, под давлением народа спешно покинул резиденцию сегодня примерно к 13 часам дня. По нашим данным, сейчас он находится на госдаче в Сухуми. В настоящее время проходит экстренное заседание Парламента и Совета Безопасности, где обсуждаются сложившаяся ситуация.



То, что при любых стечениях обстоятельств политический вектор Абхазии меняться не будет ясно без лишних аналитических суждений. Политически вектор давно определен – Абхазия де юре независимая, де факто является российской губернией, и без кремлевских политтехнологов ничего не происходит. Главное кого поддержит Кремль. По оценке независимого эксперта Гоча Гварамиа, кто будет победителем в этой борьбе не имеет значения. «Реально противоборствующими сторонами оспаривается главные места у «золотой кормушки». Кто будет присваивать российскую финансовую помощь – вот суть всего вопроса. Кремлевским кураторам безразлично кто будет высылать откаты от этих денег» - заявил Гварамиа. Со слов эксперта самое интересное то, что в первые в Абхазии противостояние не имеет клановой окраски.



«Хаджимба и Бжания являются представителями спецслужб и не относятся к тому или иному клану – гудаутскому, или очамчирскому. Каждый из них имеет определенную поддержку с обеих сторон. Во всяком случае до последних громких убийств, участниками которых как выяснилось являлись сотрудники спецслужб, Хаджимба имел поддержку клана Ардзинба» - заявил Гварамиа.



Интересна личность самого Бжания, человека, появившегося практически из неоткуда. Интерес вызывает тот факт, что Бжания, не принимавший лично непосредственного участия в войне 90-ых годов, является лидером партии ветеранов «Амцахара». Его популярность настолько велика, что Хаджинба посредством отравления решил вообще его ликвидировать – устранить физический. Более того, Квициния, человек практически с нулевым рейтингом, можно сказать выиграл президентскую гонку лишь потому, что был выставлен заменой Бжания.



Оценивая ситуацию Гварамиа заявил, что в Кремле будут придерживаться политики выжидания. «В Кремле торопиться и особо вмешиваться не будут, хотя контролировать события конечно будут. Как Хаджимба, так и Бжания за это время будут проходить консультации в Кремле, и кто будет более сговорчив в вопросе принятия закона о продажи недвижимости иностранным гражданам, тот получит окончательную поддержку кремлевских кураторов» - заявил Гварамиа.











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