Участников акции обвиняют в захвате оружия в администрации Хаджимба

10.01.2020 Участники акции протеста в Сухуми вскрыли оружейную комнату «администрации президента» и захватили определенное количество оружия. Об этом заявляет руководитель т.н. СГБ Абхазии Мухммед Килба.



«Вскрыты все кабинеты, украдены символы госвласти. Кроме того, вскрыта оружейная комната и определенное количество оружия находится на руках у протестующих», - сказал Килба Sputnik Абхазия.



Сегодня абхазские СМИ писали, что утром в Сухуми была слышна стрельба, однако факт не подтвердил т.н. министр ВД.



Напомним, в Абхазии проходят акции протеста. Вчера митингующие ворвались в здание администрации т.н. президента. Они требуют его отставки, признания результатов выборов недействительными и проведения повторных выборов.









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