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    Участников акции обвиняют в захвате оружия в администрации Хаджимба
    10.01.2020
    Участники акции протеста в Сухуми вскрыли оружейную комнату «администрации президента» и захватили определенное количество оружия. Об этом заявляет руководитель т.н. СГБ Абхазии Мухммед Килба.

    «Вскрыты все кабинеты, украдены символы госвласти. Кроме того, вскрыта оружейная комната и определенное количество оружия находится на руках у протестующих», - сказал Килба Sputnik Абхазия.

    Сегодня абхазские СМИ писали, что утром в Сухуми была слышна стрельба, однако факт не подтвердил т.н. министр ВД.

    Напомним, в Абхазии проходят акции протеста. Вчера митингующие ворвались в здание администрации т.н. президента. Они требуют его отставки, признания результатов выборов недействительными и проведения повторных выборов.


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