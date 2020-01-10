«Хаджимба обречен» – в Тбилиси комментируют протесты в Сухуми

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10.01.2020 Абхазский лидер Рауль Хаджимба обречен и непременно покинет занимаемую должность, однако это не принесет каких-либо важных изменения для Тбилиси. Об этом сегодня заявил журналистам глава правительства Автономной республики Абхазия Джемал Гамахария.



9 января около двухсот человек прорвались в здание администрации абхазского лидера. Они требовали признать недействительными результаты прошедших в прошлом году «выборов», на которых победил Хаджимба. Вечером в четверг абхазский парламент проголосовал за отставку Хаджимба, однако принятый документ носит характер рекомендации и не может обязать де-факто президента сложить полномочия.



Протесты продолжаются в Сухуми и сегодня. Утром в пятницу у администрации Хаджимба местная оппозиция разбила штаб. Демонстранты заявили, что не разойдутся до тех пор, пока не будут объявлены новые выборы «президента».



Джемал Гамахария подчеркивает, что в протестах принимают участие родственники криминальных авторитетов, убитых в Сухими осенью прошлого года. Одна из главных фигур – это Ахра Авидзба.



По словам Гамахария, он является «признанным представителем криминального мира». В прошлом Авидзба воевал в Донецкой народной республике (ДНР) на стороне сепаратистов, а в настоящее время постоянно проживает в Сочи.



«То, что произошло вчера и продолжается сегодня, не было неожиданностью. Все говорили о том, что вчерашние события стали следствием фальсификации выборов. Конечно же, это верно, однако руководили вчерашними событиями не политические партии – тот же Квициниа, который проиграл выборы Хаджимба, после фальсицикаций, – а родственники криминального авторитета, убитого месяц назад, возглавляемые Ахрой Авидзба… В адрес Хаджимба от него уже долго поступают заявления, содержащие угрозы, поскольку он знает, что именно двое охранников Хаджимба задержаны в связи с этим убийством», — приводит слова Гамахария Общественное телевидение.



Председатель Верховного Совета Автономной Республики Абхазия уверен, что в оккупированном регионе объявят новые «выборы» и Хаджимба придется уйти. Одновременно, Гамахария отмечает, что кардинально это не изменит ситуацию, поскольку власть останется сосредоточена в руках «людей Москвы».



«Что касается ожидаемых процессов, Хаджимба обязательно уйдет, он обречен… Без России во власть там никто не попадет. Все те, кто представлен на политической арене – это люди Москвы. Люди других направлений, например, прогрузинского, во власть не придут.



Хаджимба Россию устраивает и поэтому они всячески способствовали его президентству, но, если власть он не сохранит, в этом случае Хаджимба уже ничего не стоит. Им нужна Абхазия, а не Хаджимба.



Я думаю, что это произойдет не путем правосудия. Если суд признает выборы нелегитимными, то это ударит прямо по России. Именно поэтому российский суд такого решения не примет. Развитие событий будет следующим: новые де-факто выборы», — отметил он.



Глава правительства Абхазии в изгнании добавил, что продолжающиеся процессы вряд ли принесут какие-либо важные изменения для Тбилиси. Одновременно он указал, что на этом фоне недовольство общества продолжит расти.



«Я не могу сказать, что для Грузии эти Процессы показывают, что никакой независимой Абхазии не существует. Абхазское общество по-прежнему останется в руках криминальных сил. Это показывает лидерство Бжания, который заявлен, как представитель оппозиционной партии, однако рядом с ним лидеры криминального мира. От де-факто властей каких-либо кардинальных перемен ожидать не стоит. Я ожидаю того, что в обществе произойдет переоценка ценностей и настроений», — подчеркнул он.



Гамахария напомнил, что Россия заинтересована в отмене существующего в Абхазии запрета на продажу недвижимости иностранным гражданам. Он не исключил, что Москва попытается добиться этого, когда Хаджимба уйдет.



«В декабре в Сухуми прибыла делегация Думы с одним единственным требованием, которое было озвучено в форме ультиматума. Оно касалось разрешения о продаже земель гражданам России. Все усилия России направлены на это. Если такое будет позволено, нужен будет всего год на то, чтобы скупить все абхазское имущество, и мы окончательно потеряем эту территорию. Поэтому мы сочувствуем каждому движению, которое защищает интересы Абхазии. Тому, кто сейчас придет во власть, Россия предъявит это требование. Вторым требованием будет то, чтобы интеграция продолжалась, то есть интеграция с Россией, чтобы Абхазия вошла в состав России, как ассоциированный член», — заключил Гамахария.









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