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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Закареишвили: Больше всего меня беспокоит то, что процессы в Абхазии регулирует Россия, а мы разинули рты

10.01.2020 «Грузинская сторона должна быть максимально вовлечена в процессы, но в реальности она находится дальше всех. У власти не найдется даже 1–2 человек, кто думает, или кого заботит то, что происходит в Абхазии» - об этом агентству «Интерпрессньюс» заявил конфликтолог, бывший государственный министр Паата Закареишвили. Таким образом он отреагировал на события в оккупированной Абхазии.



По его словам, после 2016 года «Грузинская мечта» уже не имеет прямого контакта с абхазской и осетинской сторонами и не владеет реальной ситуацией. Закареишвили считает, что единственный путь, который остался у власти - сделать вид, как-будто в Абхазии ничего не происходит.



«После 2016 года, как «Грузинская мечта» больше не в коалиции и осталась одна, они не имеют никакого прямого контакта с абхазской и осетинской сторонами. Поэтому они не получают точную информацию и не владеют реальной ситуацией. Единственное, что им осталось, делать вид, что ничего не происходит, что очень плохо. Конечно же, должно быть четко выражено мнение, что для Грузии важно, чтобы не пролилась кровь, будет сохраняться спокойствие, и все будет проходить на фоне переговоров. Именно это и обидно, что наиболее заинтересованная сторона - грузинская сторона – больше всех должна быть вовлечена в процессы, а реально она находится дальше всех. У власти не найдется даже 1–2 человек, кто думает, или кого заботит то, что происходит в Абхазии», - заявил Паата Закареишвили.



Закареишвили отмечает, что тем самым миру будет показано, что Грузия дистанцируется от Абхазии, а Россия регулирует протекающие там процессы.



«На международной арене то видно, что Абхазия – это часть территории Грузии, но в ее отношении нет никакой заинтересованности, и Россия больше вовлечена в процессы, чем грузинская сторона. Миру видно, что Грузия не имеет никакого отношения к этой территории, кроме как сказать, что это моя территория. Еще раз подтверждается, что Грузия дистанцируется от Абхазии, а Россия непосредственно вовлечена. Именно это меня больше всего беспокоит, что Россия регулирует процессы в Абхазии, а мы как хлюпики разинули рот», - заявил Паата Закареишвили.



Напомним, что сторонники оппозиции вчера ворвались в здание администрации абхазского лидера и захватили его. Участники акции требовали отставки Рауля Хаджимба и объявить результаты «президентских выборов» недействительными.











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