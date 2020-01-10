Сесиашвили: Мы хотим, чтобы ситуация в Абхазии была спокойной

10.01.2020 «Мы внимательно следим за развитием событий в оккупированной Абхазии», — заявил председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили.



По его словам, очень важно, чтобы ситуация в Абхазии была спокойной, и, в случае необходимости, Грузия будет использовать имеющиеся у неё рычаги для вовлечения международного сообщества в процессы.



«Для всех нас очень важно, чтобы не произошла эскалация ситуации, однако анализ текущей ситуации дает нам основание утверждать, что Россия не может контролировать там ситуацию. Москва контролирует в Абхазии только «свои интересы». Четко видно, что мы имеем дело с оккупацией, тяжелейшей неконтролируемой ситуацией, но в интересах нашей страны мы хотим, чтобы ситуация в Абхазии была спокойной, поскольку там живут наши соотечественники. В случае необходимости, мы будем использовать все имеющиеся у нас рычаги, чтобы вовлечь в процессы международное сообщество», — сказал Сесиашвили.



Вчера у здания т.н. администрации президента оккупированной Абхазии с утра проходила акция. В социальной сети распространились кадры, на которых демонстранты пытались ворваться в т.н. администрацию де-факто президента.



Абхазская оппозиция требует заново провести т.н. президентские выборы. Демонстранты обвиняют Хаджимба в невыполнении обещаний и растрате денег.



Участники акции протестуют против результатов т.н. президентских выборов, в которых, по данным ЦИК оккупированной Абхазии победил Хаджимба.









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