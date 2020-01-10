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    Цихелашвили: В условиях оккупации оказывать помощь очень сложно
    10.01.2020
    «Нет и не может быть речи ни о какой легитимации политических процессов», - об этом заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, оценивая процессы, развившиеся на территории оккупированной Абхазии.

    По словам министра, ситуация в оккупированной Абхазии довольно тяжелая.

    «Самое главное, чтобы процессы пошли мирно. Мы заверяем, что нет и не может быть речи ни о какой легитимации политических процессов. Само собой, развитие интересно. В том числе, хотя бы в разрезе мирного процесса. Наша политика неизменна, курс незыблем. Мы движемся путем включенности, политики примирения. Наша политика однозначно мирная. Она рассчитана на помощь населению. В целом ситуация, конечно, очень тяжелая, и местное население этого не отрицает. В том числе, в плане социальном, экономическом, гуманитарном, с точки зрения прав человека, криминогенности или наркозависимости и здравоохранения. Нам, разумеется, все это известно и задача состоит в том, чтобы попытаться больше помочь населению», - заявила Цихелашвили.

    Госминистр отметила, что в условиях оккупации, когда у России эксклюзивное влияние, оказывать помощь довольно сложно.


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