Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Президентские страсти Абхазии

11.01.2020 - Вероника Аксенова События в Абхазии становятся все более интересными. С одной стороны, вроде все хотят показать себя законопослушными гражданами и выражают готовность спорные вопросы решать в правовом русле, а с другой - дело выглядит обычным криминалом, и то в лучшем случае.



Сразу же после рождественских праздников, 9 января оппозиция во главе Бжания возобновила протестные выступления с требованием признать недействительными итоги проведенных в сентябре прошлого года выборов в президенты Абхазии. В тот же день под давлением митингующих, которые в последствии ворвались в здание администрации Хаджимба учинив погромы, действующий глава Абхазии был вынужден покинуть здание. В тот же день Парламент Абхазии обратился к нему, в целях стабилизации ситуации в стране, уйти в отставку.



На следующий день, 10 января кассационная коллегия по административным делам и делам об административных правонарушениях под давление тех же протестующих (по своей форме протестная акция уже вышла за все рамки стала походить на попытку переворота) отменила решение Верховного суда от 20 сентября 2019 года. Выборы президента Абхазии от 8 сентября 2019 года были признаны несостоявшимися, а протоколы ЦИК от 9 сентября 2019 года недействительными. Судом кассационной инстанции ЦИК Абхазии предписано назначить повторные выборы.



От зашиты своих прав не отстал и Рауль Джумкович – он подал иск в Президиум Верховного суда на решения Кассационной коллегии (КС) и принятое этой инстанцией решение будет окончательным.



Ситуацию в Абхазии независимый эксперт Гоча Гварамиа считает весьма интересным.



«Ситуация весьма парадоксальная. 10 января Кассационная коллегия практически аннулировала не только признавшие самым Путиным итоги выборов, но этим решением признала так же незаконным саму инаугурацию Хаджимба. Этим решением Кассационная коллегия, не подозревая того, подставила Путина, выставив его в нехорошем свете. Но и это не все. 10 января Хаджимба подал иск против решения Кассационной коллегии в Президиум Верховного суда. Тем временем в понедельник, 13 января в первой половине дня будет известна дата проведения внеочередных выборов, и если решение Президиума будет оглашено после новой инаугурации, и оно будет в пользу Хаджимба, то все будет отменено. То есть решение Президиума отменит итоги внеочередных выборов, тем самым признает незаконным инаугурацию нового избранного президента, и все начнется по новой. Какой-то замкнутый круг получается» - заявил Гварамиа.



Не обошлось и без вмешательства России. «Интересно совпали решение Кассационной коллегии, подача иска Хаджимба в Президиум Верховного суда и отказ от идеи штурмовать государственные учреждения, и приезд в Абхазию в качестве т.н. генерал-губернатора, Заместителя секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиева» - заявил Гварамиа.



По словам эксперта, примечателен сам факт того, что прибывший утром 10-го числа Нургалиев лишь на другое утро соизволил встретиться с лидерами противоборствующих сторон. «Прибывший на российскую военную базу Нургалиев отказался сразу подключится «к своей миссии», подчеркнув этим что его отдых важнее всего, а Хаджимба и Бжания пусть подождут у порога. Таким образом Нургалиев дал понять, что все будут делать то, что прикажут, и мнение других никого не интересует. В итоге так все и получилось:



- Кассационная коллегия приняла решение аннулировать итоги выборов, но Хаджимба никуда не уходит и продолжает исполнять обязанности президента. Этим решением и оппозиция, и сторонники Хаджимба по-своему довольны;

- Иск, внесенный Хаджимба в Президиум Верховного суда, остается в силе;

- Хаджимба готов идти на новые выборы, показывая этим уверенность в себе;

- Россия еще раз доказала, что в Абхазии без нее ничего не происходит, и что «независимая страна души» реально является еще одной губернией, и не более того.



В конечном итоге, победит ставленник Путина - Хаджимба. То, что Путин злопамятный, не понаслышке знают в Абхазии, где его ставленника, выставляя себя независимыми, не раз отодвигали в задние ряды» - заявил Гварамиа.



Эксперт полагает, что в конечном итоге Путин, подыграв оппозиции, все равно проведет своего ставленника – Хаджимба, и в этот раз у оппозиции не останется рычагов давления – все будет «по закону».



«В конце концов оппозиция будет вынуждена договариваться об обоюдно приемлемых условиях. После чего разделят места у «кормушки» и будут делить «росспомощь» в свое удовольствие. А народ, с чувством что их в очередной раз использовали, как и всегда будет сидеть у разбитого корыто» - заявил Гварамиа.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>