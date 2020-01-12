Выборы в оккупированной Абхазии пройдут 22 марта

По данным т.н. Центральной избирательной комиссии оккупированной Абхазии, выборы лидера марионеточного режима пройдут 22 марта.



Как заявил председатель «комиссии» Тамаз Гогия, решение было принято практически единогласно.



По его же данным, согласно «закону», повторные выборы позволяют выдвигаться как прошлым, так и новым кандидатам.



9 января в Сухуми начались акции протеста с требованием отставки «президента» Рауля Хаджимба. 10 января «кассационная коллегия» т.н. Верховного суда признала недействительными результатов «президентских выборов», прошедших 8 сентября.









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