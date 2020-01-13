Криминальная революция, прикрытая политической завесой

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13.01.2020 - Роман Челидзе Россияне, апсуа, идущие с ними в ногу грузины почему-то навешивают политический ярлык трагикомичным событиям последних дней в Сухуми и оценивают ситуацию как "крайнюю форму проявления протеста со стороны оппозиции". Дело же обстоит гораздо примитивней, проще и постыдней для россиян и апсуа - территорией Абхазии официально завладевает криминалилет под руководством "вора в законе" Рауля Барцба, того же Пызы.



Этот персонаж в последние годы постепенно набирал силы - сначала убрал "конкурентов", абхазских воров, затем и грузинских криминалов (в прошлом году он с 300 вооруженными "боевиками" отнял гальский общак у тамошнего "коллеги"). Затем он создал широкую сетью т.н. смотрящих, которая контролирует все села, улицы, районы, города и т.д. и затем собрал со всех дань. Дело дошло до того, что этот институт фактически заменил государственные структуры в ряде сфер. Вместе со всем под террором находятся и абхазы, в том числе высокопоставленные лица (отголоском этого террора является постановление т.н. "парламента" с призывом к Хаджимба уйти в отставку, беспрецедентное решение т.н. "Верховного суда" о признании результатов выборов недействительными, заявление т.н. "министра обороны" о "нейтралитете армии" во время штурма толпой административных зданий). Конечно же, Пыза не мог бы добиться всего этого один, не будь у него сильной вооруженной группировки, которую создавали коронованные им же "воры в законе" Алхас Авидзба, он же Хасик, и Астамур Шамба, он же Астик. Фактически сформировалась двоевластие - формальная, под руководством Хаджимба контролировала российскую финансовую помощь, и неформальная - под руководством Пызы контролировала недоразумение, называемое "абхазской экономикой". Вместе с тем имели место попытки прихватить кое-что из "соседского огорода", что вызывало раздражение обеих сторон. Кроме того, россияне систематически жаловались абхазским лидерам о беспределе криминала. В итоге Хаджимба решил покончить с двоевластием и в марте прошлого года внес в "парламента" "антиворовской" законопроект, принять который депутаты законодательного органа не решились под страхом Пызы.



На фоне этого противостояния 22 ноября прошлого года происходит вооруженное нападение на ближайших сподвижников Пызы - Алхаса Авидзба и Астамура Шамба. Расстрел последних имел такие наглые формы, что основной след по "версии обывателей" вел к Хаджимба. Эту версию подкрепляли и последующие события: отставка главы МВД и Генпрокурора, другие организационно-кадровые решения, арест подозреваемых "порциями" (до последнего не хотели арестовывать Аслана Блабба). В то же время т.н. "Верховным судом" было начато рассмотрение кассационной жалобы бывшего "кандидата в президенты" и подопечными Пызы, смотрящими, были мобилизованы криминалы, которые и начали штурм "администрации президента". Официальное прикрытие - "разгневанная" оппозиция (суд еще не был начат, но когда они успели разгневаться?) была подобрана для для отвода глаз – дескать, мы не криминалы, оппозиция, то есть мы политики. Это устраивает всех, в первую очередь россиян, так как взращенная «как ребенок» в течение почти трех десятилетий Абхазская государственность была свергнута за один час несколькими сотнями криминалов. Устраивает и апсуа, так как, не дай Бог, оценят все правильно. Это же будет конец «государственности». Устраивает и оппозицию - руками криминала устраняет Хаджимбу и приходит к власти. Свидетельство этому - привод Аслана Бжания в разгромленное здание и сделанное им заявление.



Что в итоге? Пыза и родственники погибших ["воров в законе"] жестоко отомстят как исполнителям, так и заказчикам. Пыза в качестве бонуса получит территорию Абхазии в неформальное управление. Чтобы эта территория официально не получила названия "криминального анклава", выберут Бжания и создадут формальную власть, зависимую как от России, так и криминалитета.



В этих условиях властям Грузии следует делать адекватные заявления о процессах в Абхазии. В основном следует зафиксировать, что россияне и абхазские сепаратисты не смогли управлять незаконно захваченной территорией, народом и существует угроза, что эта территория может быть захвачена криминалами и террористами. Противник собственноручно дает козыри, и чего ждете? Достаточно столько политики "нерездражения русских"!.









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