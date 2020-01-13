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    Сергей Шамба выступает за прямой диалог между Тбилиси и Сухуми
    13.01.2020
    Сергей Шамба выступает за налаживание диалога между Тбилиси и Сухуми. Об этом он заявил в интервью грузинскому телеканалу "Мтавари Архи". По его словам, диалог нужен для завершения конфронтации, которая имеет сегодня место между сторонами.

    "Должен быть налажен какой-то диалог, чтобы установить какое-то нормально отношение. Я за это.. Против того, чтобы продолжалась такая конфронтация как сегодня. Надо сесть и начать разговаривать. есть разные формы", - отметил Шамба.

    В Тбилиси положительно отнеслись к этому заявлению Сергея Шамба. Как заявляет историк Георгий Анчабадзе, не стоит ожидать от диалога быстрых решений в пользу государственности Грузии, но диалог хорош тем, что можно достигнуть определенного компромисса, который будет выгоден и грузинской, и абхазской сторонам.

    "Предложение Шамба хорошо уже тем, чтобы грузинская общественность увидела, что абхазы этого не боятся. Что все не так, как-будто абхазы связаны полностью со стороны России. Это не так. Не следует и ожидать того, что в ходе этого диалога будет полная готовность вернуться в состав Грузии. Такое невозможно представить потому, что в Абхазии независимость не имеет альтернативы. Но если этот диалог начнется, это будет долгий разговор и входе этого разговора, этого долгого процесса мы можем уже получить какое-то компромиссные решения, которые будут целесообразными для обеих сторон", - заявил Георгий Анчабадзе.





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