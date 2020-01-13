Аслан Бжания будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах

13.01.2020 Лидер оппозиции Аслан Бжания будет бороться за пост лидера режима в Абхазии на предстоящих в марте выборах, об этом сообщил сам Бжания.



На выборах в 2019 году кандидатом от оппозиции был Алхас Квициниа, во втором туре выборов он, как посчитал тогда ЦИК, занял второе место, уступив в гонке Раулю Хаджимба.



Изначально кандидатом от оппозиции на прошедших выборах должен был стать Бжания, однако по состоянию здоровья он не смог принять участие в выборах.



Принять участие в выборах намерен ил бывший глава абхазского МВД Леонид Дзапшба.



Накануне лидер абхазского режима Рауль Хаджимба подал в отставку. Этому решению предшествовали четыре дня протестов в Абхазии.



Повторные выборы в Абхазии пройдут 22 марта. Решение о проведении нового голосования было принято после того, как Кассационная коллегия "Верховного суда" признала недействительным решение ЦИК о результатах выборов, прошедших в 2019 году.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>