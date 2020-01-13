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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Глава «правительства» Абхазии назначен «исполняющим обязанности президента» региона

13.01.2020 Председатель «Кабинета министров» оккупированной Абхазии Валерий Бганба стал «исполняющим обязанности президента» региона. Бганба стал «исполняющим обязанности президента» после того, как Рауль Хаджимба 12 января подал в отставку.



По сообщению местных СМИ, 13 января «парламент» региона из 35 депутатов на сегодняшнем чрезвычайном заседании поддержал отставку Хаджимба и назначение Валерия Бганба «исполняющим обязанности президента».



До отставки Хаджимба абхазская «избирательная администрация» назначила досрочные выборы на 22 марта. За два дня до объявления «Кассационная коллегия Верховного суда» региона в пятницу приняла решение, которым аннулировала результаты «второго тура президентских выборов», проведенного 8 сентября.



9 января на фоне акций протеста, на которых население требовало отставки Хаджимба и проведения досрочных выборов, абхазский «парламент» призвал Хаджимба к отставке, но он отказался.



Призыву Парламента предшествовал штурм здания администрации Хаджимба сотнями человек. Хаджимба назвал эти события попыткой государственного переворота.



Между тем российские официальные лица вмешались в урегулирование кризиса в Абхазии. Заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев прибыл в оккупированный регион в пятницу и провел встречи с Хаджимба в пятницу и субботу. В воскресенье днем Нургалиев сыграл посредническую роль в переговорах Рауля Хаджимбы с лидерами оппозиции Асланом Бжания и Алхасом Квициния с целью урегулированию кризиса.



По сообщению российских СМИ, незадолго до отставки Хаджимба 12 января в Сухуми прибыл помощник президента России Владислав Сурков.



Президент России Владимир Путин назначил Владислава Суркова своим помощником в отношениях с Сухуми и Цхинвали в сентябре 2013 года.



Тбилиси и международное сообщество, за исключением России и четырех стран (Науру, Венесуэла, Сирия и Никарагуа), которые признали независимость двух регионов Грузии, считают выборы в Абхазии и Цхинвали незаконными.











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