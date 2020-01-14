Маргарита Симоньян намекнула, что судьбу Абхазии будет решать армянское лобби

На фоне абхазской «революции» армянские националисты уже даже перестают стесняться того, что будущее Абхазии и абхазов вообще-то будут определять они.
Нет никакого сомнения, что огромная помощь из бюджета РФ за доступ к которой сегодня и грызутся абхазские кланы, поступает именно благодаря армянскому лобби в России. И естественно, совсем не для «процветания абхазского народа», а прежде всего в интересах армянской общины Абхазии, которая , по сути, контролирует всю экономику сепаратистской территории.
Но до последнего времени армянские националисты публично свою заинтересованность абхазскими делами старались не афишировать. Мол, сами абхазы «демократически» определяют будущее своей «независимого» государства, а мы здесь не причем, армяне лишь «законопослушные граждане Абхазии».
Но после того, как в Абхазии, «не спросив у старших товарищей», вынудили уйти в отставку ненавидимую абхазами марионетку Рауля Хаджимбу, которую поставило у власти армянское лобби, армянские националисты решили, что настало время дать понять «разбушевавшимся туземцам» – абхазам, кто в Абхазии главный. Именно такой намек недавно адресовала абхазам
главный кремлевский пропагандист Маргарита Симоньян.
Намеки Маргариты Симоньян более чем прозрачны. Во первых она отметила, что ее прадед и прабабка из абхазских армян. У армянской аудитории сразу же возникает вопрос – а почему у такой выдающейся армянки как Симоньян нет ни земли ни не недвижимости в Абхазии? Непорядок! Значит нужно срочно принять закон, который разрешает покупать недвижимость в Абхазии не только армянам имеющим паспорта сепаратистской Абхазии, (которых армянское лобби через того же Хаджимбу лишило грузин Гальского района), но и другим армянам. Из России, Армении, т.н. «Арцаха» и т.д.
Олимпийские дворцы в Сочи, которые упоминает Симоньян, почти все строились армянскими подрядчиками. На этом строительстве они «освоили» огромные деньги. Кроме того, в тех районах Сочи где проходила Зимняя Олимпиада 2014 г. доля армян в населении превышает 70%. Т.е это уже давно «маленькая и уже древняя Армения» на юге России.
И рядом, в пределах пешей досягаемости Абхазия, где армяне тоже становятся большинством. Еще одна «маленькая Армения». Такие как Симонян уже рассматривают эти земли как единое целое. Армянское, естественно. И прямо намекают, что будущее этих земель будут определять они.