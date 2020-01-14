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    Зурабишвили: Мы должны оживить и активировать женевский формат
    14.01.2020
    Мы должны оживить и активировать женевский формат, — об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила комментируя события в районе села Чорчана.

    По словам Зурабишвили, необходимы эффективные дипломатические действия.

    «Территории, которые не находятся под нашим контролем, означают, что они не находятся под нашим контролем и рычагами. Это означает, что у нас есть единственный путь — дипломатический путь, начало еще более эффективных дипломатических действий.

    Я много раз говорила, что мы должны оживить Женевский формат и активировать его», — заявила Саломе Зурабишвили.

    Сегодня в Службе государственной безопасности заявили, что в результате провокационных действий оккупационных сил возле села Чорчана в муниципалитете Хашури, на территории, контролируемой центральными властями, были воздвигнуты незаконные инсталяции, что рассматривается в контексте незаконной т.н. бордеризации. По данным СГБ, этот процесс является частью той незаконной активности, которую оккупационные силы ведут по всему периметру оккупационной линии с 2011 года.


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