Зурабишвили: Мы должны оживить и активировать женевский формат

14.01.2020 Мы должны оживить и активировать женевский формат, — об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила комментируя события в районе села Чорчана.



По словам Зурабишвили, необходимы эффективные дипломатические действия.



«Территории, которые не находятся под нашим контролем, означают, что они не находятся под нашим контролем и рычагами. Это означает, что у нас есть единственный путь — дипломатический путь, начало еще более эффективных дипломатических действий.



Я много раз говорила, что мы должны оживить Женевский формат и активировать его», — заявила Саломе Зурабишвили.



Сегодня в Службе государственной безопасности заявили, что в результате провокационных действий оккупационных сил возле села Чорчана в муниципалитете Хашури, на территории, контролируемой центральными властями, были воздвигнуты незаконные инсталяции, что рассматривается в контексте незаконной т.н. бордеризации. По данным СГБ, этот процесс является частью той незаконной активности, которую оккупационные силы ведут по всему периметру оккупационной линии с 2011 года.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>