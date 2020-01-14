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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Цихелашвили: Мирная политика Грузии остается неизменной

14.01.2020 По словам государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, мирная политика Грузии имеет два основных направления — деоккупация и примирение с абхазским и осетинским обществами.



Она еще раз отметила, что у мира нет альтернативы.



«Курс и политика Грузии не изменились. Это само по себе включает линию деоккупации с Россией и линию примирения с абхазским и осетинским обществами. Эти два направления имеют очень четкие направления, и они будут в мирной политике Грузии и в будущем. Так как мы говорим «мирная», естественно, у мира нет альтернативы и это известно всем. Грузинская сторона неоднократно заявляла и даже в одностороннем порядке взяла на себя обязательство, само существование министерства, и то, что аппарат государственного министра называется аппаратом государственного министра по вопросам примирения, хорошо указывает на то, как мы представляем себе решение конфликта. Это означает, что речь идет не только о территории, которая является частью суверенного государства Грузии, но прежде всего о людях, которые сегодня разделены. Мы готовы и в последнее время предпринимаем шаги по установлению контактов, диалога, сотрудничества с абхазским обществом. Если будет существовать и расширяться пространство для этого, это может быть воспринято только положительно. Россия сама командует и контролирует военные силы в Абхазии, вы знаете, к сожалению, там есть очень мощные базы, и я точно знаю, что ни абхазское, ни осетинское общество не рады тому, что каждый второй или третий день проводятся какие-либо военные маневры или военные учения различного масштаба», — заявила Кетеван Цихелашвили.









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