Раулю Хаджимба угрожали физическим устранением - Гамахария

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15.01.2020 Знаю точно, что Раулю Хаджимба угрожали физическим уничтожением, если бы он не подписал заявление об отставке, заявил председатель Верховного Совета Автономной республики Абхазия Джемал Гамахария сегодня на пресс-конференции в пресс-клубе медиахолдинга "Квира".



По его словам, когда главный оппозиционер Аслан Бжания посетил Москву в апреле прошло года за поддержкой, его отравили, так как у России был явный фаворит после Ардзинба, на которого она ставила - это был Хаджимба.



"Это продолжалось до последней секунды, пока к Хаджимба, на госдачу, не пришла группа людей и прямо не сказала, что его физически уничтожат, если он не подаст в отставку. Это не было сказано в слух, но я знаю точно, что было так. Ему сказали, те, кто туда пришел во главе с Ахрой Авидзба, что будет физически устранен. Хаджимба взял и написал заявление [об отставке]. Задачей русских, которые туда прибыли (Нургалиев и Сурков - ред.), было спасти Хаджимба, чего они не смогли добиться. Хаджимба ушел. Теперь Бжания делает заявления, что якобы Россия вынудила Хаджимба уйти и тем самым стабилизировала ситуацию. Это все сказки. Это подыгрывание России. Бжания очень нуждается в поддержке России, которой у него нет, но Россия вынуждена считаться с ним, как в свое время посчиталась с Багапшем, которого очень не хотела, но который все же стал де-факто президентом и затем скончался в невыясненных обстоятельствах. В невыясненных, но для многих вполне ясных обстоятельствах. Россия очень не хочет сегодня видеть Аслана Бжания, но вынуждена считаться с создавшейся обстановкой и, исходя из этого, Бжания прекрасно знает, что с ним может произойти. Наверно то же, что и с его предшественниками. Поэтому он пытается выстроить хорошие отношения с Россией. Иначе он погибнет. Эти люди, т.н. оппозиция, все они под контролем русских. У русских есть свои избранные. Остальные сколько бы не утверждали, что любят Россию, им все равно до конца не доверяют и к таким лицам принадлежит и Бжания. Нужно подождать 22 марта. Обязательно появится кандидат, который окажет серьезное сопротивление Бжания. В т.н. выборах победит Бжания, но уже появится серьезный кандидат, который будет играть роль пугала", - заявил Гамахария.



Напомним, что в результате массовых выступлений в Сухуми лидер марионеточного режима Абхазии Рауль Хаджимба подал в отставку. Выборы в Абхазии назначены на 22 марта. Одним из наиболее серьезных кандидатов на этот пост является лидер оппозиции Аслан Бжания.









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