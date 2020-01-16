Аслан Бжания: между Сухуми и Тбилиси должен быть диалог

16.01.2020 - SOVA.News Один из лидеров абхазской оппозиции, кандидат в де-факто президенты Аслан Бжания высказался за диалог между Сухуми и Тбилиси. В каком формате, в какой форме, не имеет значения, сказал политик в интервью агентству IPN. По словам Бжания, «главное, чтобы диалог дал нам положительный результат».



«Никакого значения не имеет, сколько сторон будет участвовать в этом диалоге. Главное, чтобы в этот процесс были вовлечены люди, которые желают заключить этот процесс в человеческие и мирные рамки. Что касается ближайшей перспективы, я думаю, что в первую очередь нужно восставить доверие между сторонами. В этом направлении должны быть предприняты шаги, и я убежден, это будет способствовать сближению наших позиций. Такого рода шаги должны быть предприняты в экономической сфере», — сказал Бжания.



Ранее в похожем ключе о перспективе урегулирования отношений между Тбилиси и Сухуми высказался и бывший де-факто глава МИД Абхазии Сергей Шамба. «Нужно наладить какой-то диалог для того, чтобы выстроить нормальные отношения. Я за это и против того, чтобы продолжалась такая конфронтация, как сегодня», — сказал он грузинскому телеканалу Mtavari Arkhi, подтвердив, что имеет в виду двусторонний диалог без посредников.









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