В общественном движении «Лело» поддерживают идею прямого диалога между Тбилиси и Сухуми

16.01.2020 Общественное движение «Лело», возглавляемое бизнесменом Мамукой Хазарадзе, выступило в поддержку прямого грузино-абхазского диалога. В организации заявил, что это верный и почти единственный способ укрепить доверие между сторонами.



«Прямой диалог может стать первым важным шагом на долгом пути к трансформации конфликта. Мы считаем, что абхазы и грузины уже давно ищут пути друг к другу, и нашим народам предстоит с нового листа начинать разговаривать друг с другом».



Так «Лело» отреагировали на заявления, прозвучавшие в последние дни в Сухуми. На фоне политического кризиса представители оппозиции Сергей Шамба и Аслан Бжания высказались за диалог с Тбилиси. «Мы давно не слышали таких сигналов, поэтому эти заявления заслуживают внимания», — отметили в движении Мамуки Хазарадзе.



В обращении «Лело» говорится, что российская политика по внушению страха, ненависти и расколу столкнула грузин и абхазов друг с другом. От этого пострадала единая Грузия и оба народа.



«К сожалению, сегодня внешним силам очень легко использовать наши слабости. Их усилиями была создана крайне тяжелая ситуацию как в Грузии, так и в целом на Кавказе».



В движении «Лело» выразили уверенность, что при рациональном и прагматичном подходе новое политическое поколение изменит качество грузино-абхазских отношений.









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