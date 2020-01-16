Инал Ардзинба начинает свою абхазскую политическую карьеру

Бывший руководитель департамента администрации президента России по социально-экономическому сотрудничеству с Украиной Инал Ардзинба намерен учредить новую политическую партию в Абхазии. Предполагается, что первый этап создания политорганизации, которая будет ориентирована на интересы молодежи, начнется уже грядущей весной.



Как заявил Ардздинба изданию РБК, сподвигли его на учреждение партии события, развернувшиеся некоторое время назад в этом оккупированном Россией регионе Грузии.



"Молодежь стала ключевым фактором в общественно-политической жизни и основным драйвером изменений. Я получаю множество обращений от молодых людей, которые хотят развиваться и быть в команде", - поделился политик.



Ключевая проблема молодежи в Абхазии - безработица, порождающая высокий уровень преступности, отметил Ардзинба.



На сегодняшний день чиновник занимает должность председателя Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси.









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