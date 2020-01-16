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    Прямой грузино-абхазский диалог является правильным и почти единственным способом восстановления доверия между сторонами – «Лело для Грузии»
    16.01.2020
    В последние дни, на фоне политического кризиса в Абхазии, от абхазских политиков мы все чаще слышим заявления о необходимости диалога с грузинской стороной. Такого рода заявления озвучил хорошо известный жителям Грузии политик Сергей Шамба, а затем и лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания.

    «Таких сигналов мы давно не слышали, и поэтому эти заявления заслуживают внимания», - считают в партии «Лело для Грузии».

    В заявлении также говорится:

    «Российская политика страха, раскола и ненависти столкнула грузин и абхазов между собой в жизненно-смертельном противостоянии. От этого пострадали единая Грузия и народ, проживающий с обеих сторон.

    Мы, в «Лело» считаем, что прямой грузино-абхазский диалог является правильным и почти единственным способом восстановления доверия между сторонами. Прямой диалог может стать первым важным шагом на долгом пути трансформации конфликта. Мы верим, что абхазы и грузины уже давно должны найти путь друг к другу и начать разговор между народами с нового (чистого) листа.

    К сожалению, по сегодняшний день внешние силы очень выгодно использовали наши слабости, усилия которых создали крайне плачевную ситуацию как в Грузии, так и во всем кавказском регионе.
    Мы уверены, что в условиях разумного, рационального и прагматичного подхода, новые поколения и новые политические силы, возникающие на политической арене, существенно изменят грузино-абхазские отношения».


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