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    Канашвили: Диалог является первой необходимой предпосылкой для начала процесса деоккупации
    16.01.2020
    Диалог является первой необходимой предпосылкой для начала процесса деоккупации, и нужно, чтобы и с нашей стороны были озвучены определенные инициативы, - так откликнулся член политического совета партии "Лело для Грузии" Георгий Канашвили на позицию лидера оппозиции и кандидата в «президенты» Абхазии Аслана Бжания о начале диалога между Сухуми и Тбилиси.

    По оценке конфликтолога, на данном этапе это заявление очень позитивное.

    «В последний период мы слышали несколько подобных заявлений. Скажем, бывшего премьер-министра де-факто республики Абхазия Сергея Шамба, того же Алсана Бжания, который с большой вероятностью станет де-факто президентом. Это то лицо, которое в течение последующих 4-5 лет будет главным человеком в Абхазии. На данном этапе это заявление весьма позитивно», - заявил Канашвили.

    По его же словам, грузинские власти должны хорошо показать абхазам их перспективу в Грузии.

    «Необходимо по отдельности говорить с Сухуми и Цхинвали потому, что деоккупация никак не осуществится, если абхазы и осетины не повернутся к Грузии. Это первая необходимая предпосылка для начала процесса деоккупации. Если между нашими обществами не восстановится доверие, Россия продолжит этим манипулировать. Да, между грузинами, осетинами и абхазами нужно построить мосты, т.е. нужно, чтобы возникло доверие. У нас не должно быть иллюзий, что в Абхазии и Осетии сегодня-завтра исчезнут российские базы, поэтому, пока в этом направлении нет прогресса, мы должны работать над тем, чтобы там, в абхазском обществе восстановилось доверие к грузинам, и чтобы они хорошо увидели, в чем разница между грузинами и россиянами, Грузией и Россией. Грузинские власти должны хорошо показать абхазам их перспективу в Грузии», - отметил Георгий Канашвили.

    «Между Сухуми и Тбилиси должен быть диалог. В каком формате, в какой форме, не имеет значения, - об этом в эксклюзивном интервью «ИнтерпрессНьюс» заявил оппозиционный лидер и кандидат в «президенты» Абхазии Аслан Бжания.

    По его словам, «главное, чтобы диалог дал нам положительный результат и не имеет значения, сколько сторон будет участвовать в этом диалоге».


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