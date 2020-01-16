Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Арешидзе: От диалога не будет результата, если абхазская сторона не будет гибкой

16.01.2020 Мамука Арешидзе - если абхазская сторона поставит вопрос так, как она это делала раньше, что это должен быть диалог между политическими субъектами, тогда этот диалог не состоится.









«Если абхазская сторона поставит вопрос, что это должен быть диалог между политическими субъектами, тогда этот диалог не состоится, если абхазская сторона изменит свое решение, то есть шанс, что этот диалог будет иметь хоть какой-то результат», - так оценил политолог Мамука Арешидзе заявление лидера абхазской оппозиции Асланом Бжания о необходимости диалога между Сухуми и Тбилиси.



Как заявил Мамука Арешидзе, здравомыслящая часть абхазского общества понимает, что абсолютная зависимость от России им ничего не даст.



«Что мешает диалогу? – ничего. Всегда можно было создать формат диалога. Как только предпринималась попытка начать грузино-абхазский диалог, сразу же возникали обстоятельства, которые были связаны с решением вопроса о политическом статусе, с позицией России и многими другими вопросами, которые практически препятствовали созданию диалога в таком режиме. Что касается того, почему абхазские политические деятели заговорили на эту тему именно сейчас, то это тоже очень важно. Дело в том, что здравомыслящая часть абхазского общества, хотя таких очень мало, но такие тоже существуют, среди которых тот же Анкваб, тот же Шамба, Бжания и еще несколько человек, эти мыслящие люди понимают, что абсолютная зависимость от России ничего Абхазии не принесет.



Сегодня Россия управляет Абхазией методом так называемого «короткого поводка». То есть она дает ту сумму, которая требуется для решения социальных проблем, и все. Находиться в таком положении, для того, чтобы стать независимым государством, о чем думают абхазские политики, конечно же не выйдет. Поэтому необходима многовекторная внешняя политика, многовекторная, по их мнению, которая подразумевает отношения с остальным миром, но остальной мир не общается с ними, так как Грузия с ними не общается. Исходя из этого, в первую очередь необходимо создать режим диалога с Грузией и хоть как-то наладить отношения, вот поэтому они решились на этот шаг.



Что касается результата, не будет никакого результата, если абхазская сторона не будет гибкой. Если абхазская сторона поставит вопрос, как она это делала раньше, что это должен быть диалог между политическими субъектами, тогда этот диалог не состоится, если абхазская сторона изменит свое решение, то есть шанс, что этот диалог будет иметь хоть какой-то результат. Если абхазы нам предложат вести переговоры по определенным вопросам, такие как тема Энгури или гуманитарные проекты, такие, как положение, проживающих там грузин, или экологические вопросы и тому подобное, тогда есть смысл положительного ответа на предложение о переговорах, если они начнут с политических вопросов, тогда нет смысла, так как результата все равно не будет», - заявил Арешидзе.











* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>