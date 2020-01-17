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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Сухуми предлагает Тбилиси возобновление прямых переговоров по гуманитарным вопросам

17.01.2020 Сухумский режим в лице т.н. МИД Абхазии выступил с предложением «возобновления грузино-абхазских переговоров» по гуманитарным вопросам. Об этом говорится в заявлении, которым т.н. МИД откликнулся «на заявления грузинских должностных лиц относительно предложений о необходимости начала грузино-абхазского диалога, поступивших от некоторых общественно-политических деятелей Абхазии».



«В этой связи не можем не отметить удивление, которое вызвала у нас информация о внезапно возникшей готовности грузинских властей к началу прямого диалога с абхазской стороной. В свою очередь, выступаем за возможность возобновления двустороннего формата переговоров, включающих в себя обсуждение проблем деизоляции Республики Абхазия, региональной безопасности, экологии и других вопросов, имеющих непосредственное отношение к тематике гуманитарного сотрудничества. В то же самое время особо отмечаем, что тема политического статуса нашего государства, основанная на волеизъявлении народа Абхазии и закрепленная в Конституции Республики Абхазия, не является предметом каких-либо переговоров», — говорится в заявлении.



В том же заявлении говорится, что «Республика Абхазия с 1994 по 2008 гг. вела переговорный процесс с Грузией, проходивший под эгидой ООН, при посредничестве России и ряда других стран. Что положительно отражалось на достижении определенных политико-дипломатических результатов».



«МИД» оккупированной Россией Абхазии также подчеркивает важность формата Женевских международных дискуссий.



«Женевские международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье являются важнейшим международным форумом для обеспечения предсказуемости ситуации в регионе, а также поддержания политического диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. Считаем диалог в рамках женевских дискуссий полезным и выступаем за его продолжение. Принимая во внимание вышеизложенное, считаем необходимым отметить, что процесс нормализации отношений между двумя государствами и обсуждение целесообразности иных форм диалога между Сухуми и Тбилиси, станут возможными только после подписания документа, юридически обязывающего стороны не применять военную силу друг против друга», — говорится в заявлении т.н. МИД оккупированной Абхазии.









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