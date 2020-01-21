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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Цихелашвили: Положение граждан в оккупированной Абхазии ухудшилось по сравнению с 2014 годом

21.01.2020 Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили говорит, что положение граждан в оккупированной Абхазии в последние годы ухудшилось. Об этом она заявила в своем выступлении на заседании комитета по международным отношениям Европарламента, где обсудили ситуацию на оккупированных территориях.



«Положение граждан в оккупированной Абхазии ухудшилось по сравнению с 2014 годом. Это произошло после того, как к власти пришел уже т.н экс-президент Рауль Хаджимба. Сейчас он был вынужден уйти в отставку. Причиной этого стали массовые протесты в оккупированной Абхазии. Это еще раз показало, что общая ситуация на месте сложная. Это также показывает, что нынешняя ситуация не отвечает интересам любого из нас, будь то грузин, абхазов или осетин», — заявила Цихелашвили.



По её словам, реакция Тбилиси была четкой и недвусмысленной — это был необратимый европейский курс и устойчивая, активная мирная политика.



По её словам, несмотря на все противодействия, и на то, что осуществление инициативы начинается только сейчас, уже существует явная заинтересованность в сотрудничестве как абхазской, так и осетинской общин.



«Например, количество абхазских и осетинских студентов, получающих высшее образование, увеличилось в 2,5 раза. Потому что есть новые возможности. Также я хотела бы отметить, что на первом этапе, когда были объявлены малые гранты гражданам, проживающим по разные стороны т.н административной границы, мы получили в 15 раз больше заявок для начала совместных проектов. Это превзошло все наши ожидания. Мы говорим о сотнях заявок и множестве людей.



С этой целью мы создали новый финансовый институт — Фонд мира. Это некоммерческая организация, которая будет выполнять эти задачи, и, конечно, мы ожидаем получить взносы от наших партнеров. Мы находимся в такой ситуации, когда даже небольшие инвестиции принесут отличные результаты», — заявила Цихелашвили.









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