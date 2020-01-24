Леонид Дзапшба заявил о намерении баллотироваться на предстоящих выборах

24.01.2020 Бывший глава абхазского МВД, председатель партии «Акзаара» («Единство») Леонид Дзапшба намерен вновь баллотироваться на должность лидера марионеточного режима, сообщает ИА «Абхазия-Информ».



«Мною принято решение выдвигаться кандидатом на президентских выборах с главной целью - восстановить взаимопонимание народа и доверие народа к власти, укрепить все институты власти и направить их на служение народу и развитию страны, а не личным интересам», - говорится в обращении Дзапшба к соотечественникам.



Партия «Акзаара» требует, чтобы «парламент» до выборов принял в окончательном чтении закон «Об обязательном публичном декларировании должностными лицами и депутатами, и членами их семей, дохода и собственности» и признал незаконное обогащение уголовно наказуемым деянием. «Акзаара» также выступает за конкурсный подбор кадров.



Это будет уже третья попытка Дзапшба баллотироваться на пост главы оккупированного Россией региона Грузии.



25 августа 2019 г. в первом туре выборов президента Леонид Дзапшба получил 5,97% голосов избирателей. За него проголосовало 4 938 человек.



На президентских выборах 2014 года за Дзапшба проголосовало 3397 избирателей (3,4%).



Повторные выборы президента Абхазии состоятся 22 марта 2020 года.









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