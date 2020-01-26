Смута в Абхазии: глазами экспертов

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26.01.2020 - Civil Georgia 2020 год в Абхазии встретили по сценарию массовых беспорядков. 9 января сторонники оппозиции вторглись в здание «Администрации президента» в Сухуми и потребовали немедленной отставки Рауля Хаджимба. В тот же вечер собравшийся на чрезвычайном заседании «парламент» призвал Хаджимба подать в отставку для разряжения обстановки. На следующий день «Кассационная коллегия Верховного суда» Абхазии аннулировала итоги второго тура «президентских выборов», прошедшего в сентябре 2019 года.



Хаджимба сначала не согласился с требованием отставки, пригрозил обжаловать решение «суда», а оппонентов призвал к столу переговоров. 10 января российский высокопоставленный чиновник Рашид Нургалиев прибыл в Сухуми в целях поиска выхода из тупика. Более того, Хаджимба даже не собирался уходить в отставку в воскресенье утром, когда абхазский «ЦИК» назвал 22 марта датой повторных «выборов». В воскресенье вечером 12 января к Нургалиеву присоединился также и советник президента России Владислав Сурков. Это произошло в то время, когда участники протеста из «Администрации президента», здания бывшего горсовета, переместились к резиденции Хаджимба. Хаджимба подал в отставку. До избрания нового лидера регион будет возглавлять бывший «премьер-министр» Валерий Бганба.



Теперь, когда смута так или иначе стихла, несколько интересных вопросов обращают на себя внимание. Что произошло в начале января в Абхазии, где «бескровный» переворот уже является правилом, нежели исключением? Кто вытачивал на станке политическое будущее региона в то время, когда на улицах Сухуми разыгрывалась насильственная сцена? И самое главное, чем грозит «смена режима» в Абхазии опустившимся на дно грузино-абхазским отношениям?



На эту и другие темы Civil Georgia пообщался с экспертами по абхазской проблематике.



Абрек и толпа



«События (января) развивались на фоне напряженности, которая поспевала довольно длительное время. Почти половину 2019 года в регионе бушевали скандалы, связанные с избирательной кампанией, которые превратили миролюбивую ранее оппозицию в сторонников радикальных перемен», — говорит Олеся Вартанян, аналитик «Международной кризисной группы», авторитетной организации по исследованию конфликтов.



Вартанян указывает на определенную форму протеста. «Интересно, что во время вторжения в здание на месте не было ни одного известного общественности политика. Толпа воспользовалась тем, что в праздничные дни правительственное здание плохо охранялось. Руководству даже не удалось мобилизовать отряды спецназа», — говорит аналитик.



Вартанян вспоминает одну важную деталь, которая предшествовала протесту. «За несколько дней до штурма личный охранник Хаджимба был арестован по обвинению в убийстве. Многие не обратили внимания на тот факт, что большинство протестующих составляли близкие люди погибших в перестрелке в прошлом году людей», — говорит она. Вартанян имела в виду убийство двух криминальных «авторитетов» в Сухуми 22 ноября, двоюродный брат одного из которых — Ахра Авидзба – спланировал и организовал штурм здания.



Авидзба стал известен в результате боев на стороне сепаратистов в Донбассе в 2014-2015 годах, после чего он хотел предпринять шаги и в абхазской политике, — говорит Олеся Вартанян. Представитель Кризисной группы также вспомнила, что два года назад Авидзба также баллотировался в депутаты «парламента». «Местные политики держаться вдали от Авидзба, не принимают его «за своего». А теперь это может измениться», — добавила Олеся Вартанян.



Председатель Института исследования национализма и конфликтов Нино Каландаришвили с сомнением относится к походам Авидзба к власти. «Честно говоря, России совершенно не важно, какая личность будет править Абхазией, если она верно будет проводить интересы российской власти. Хаджимба не справился со своей задачей», — сказала нам Нино Каландаришвили. По ее мнению, чтобы положить конец этому хаосу, Москва будет делать ставку на лидера оппозиции Бжания, а не на гангстера Авидзба.



«Пагубная рука» России



Говоря о произошедших в Абхазии событиях, естественно, роль России следует также тщательно проанализировать. В связи с обострением ситуации Россия решила вмешаться безотлагательно. Сначала Москва отправила в Сухуми заместителя секретаря Совета национальной безопасности России Нургалиева. Когда визит Нургалиева оказался безуспешным, в регион прибыл Владислав Сурков – это тот Сурков, которого президент России Путин назначил надзирателем в оккупированных регионах Грузии от Москвы. По мнению Олеси Вартаняна, В Абхазии Хаджимба многие считают протеже Суркова, и поэтому ответственность за его ошибки абхазы возлагают именно на Суркова. По словам аналитика, своим визитом в Сухуми добился лишь того, чтобы лично вручить Раулю Хаджимба вердикт о его отставке.



Каландаришвили считает, что влияние Суркова во внутриполитических кругах Абхазии все еще не ослабло. Если бы Москва сама спланировала «переворот», тогда только вмешательства Нургалиева было бы достаточно, чтобы погасить пламя протеста, — сказала он. Однако одна один только Нургалиев не смог решить проблему и «для отстранения Хаджимба от власти потребовались непосредственные усилия Суркова», — заявила Каландаришвили.



«Что посеешь, то и пожнешь»



Хаджимба возглавил оккупированную Абхазию в августе 2014 года. Примечательно, что до 2014 года он трижды безуспешно пытался победить на «президентских выборах». Его пребывание в должности отличалось углублением интеграции с Россией и жесткой политикой в отношении этнических грузин. Главным «достижением» Хаджимба можем считать подписанное с Россией Соглашение «О союзничестве и стратегическом партнерстве», — отмечает Каландаришвили, которое, по ее словам, еще больше усилило финансовую и военную зависимость региона от «добродетеля». По словам Нино Каландаришвили, за этим явлением последовали волнения в «националистических» кругах Абхазии, которые считают, что Россия хочет получить больше рычагов в их внутренних делах.



Каландаришвили считает, что еще одним памятным эпизодом «президентства» Хаджимба может является назначение Темура Надараия «главой администрации» Гальского района. Это тот Надараия, который, по словам эксперта, сделал себе имя за счет усиления репрессий против этнических грузин, лишив их избирательных и имущественных прав, усилив налоговое давление и, в конечном итоге, установив «режим, подобный апартеиду».



Вартанян согласна с мнением, что «президентство» Хаджимба оказалось злосчастным для грузин. «Наиболее острой проблемой сегодня является закрытие «пунктов пересечения» для местных жителей на административной разделительной линии. Хаджимба сделал все более и более сложным пересечение линии. Это обязательно должно измениться», — говорит Олеся Вартанян.



Гальский район в заложниках



Согласно статистическим данным Сухуми, по состоянию на 1 января 2018 года, в Гальском районе проживало 30 259 человек, из которых 98% составляют этнические грузины. В ноябре прошлого года (ныне уже бывший) глава Гальского района Надараия снял занавес с планов Сухуми усилить интеграцию «населения (Гали) в общее абхазское этнокультурное и политическое пространство». По словам Надараия, Тбилиси намеревался «перевербовать» население Гали, что, по его мнению, выражалось в предложении бесплатного образования и другие благ. Надараия предупредил правительство Грузии и жителей Гали, что их вид на жительство будет аннулирован, если они покинут Абхазию более чем на шесть месяцев. Ставленник Рауля Хаджимба — Темур Надараиия также возглавлял продвижение идеи ограничения обучения на грузинском, как на родном языке, чтобы лишить учеников возможности поступить в грузинские университеты в дальнейшем.



В беседе с нами Олеся Вартанян с умеренным оптимизмом оценила предстоящую политику следующех «властей» оккупированного региона. «Бжания и его сторонники были очень осторожны в критике отношения к грузинам. Они признают, что она (политика в Гали) должна измениться, но не говорят о конкретном выходе», — говорит представитель Кризисной группы.



До сих пор власти Грузии ограничивались скудными оценками событий в Абхазии. Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили отметила, что «ситуация в Абхазии и неразрешенный конфликт в регионе не отвечают требованиям и интересам абхазской общественности». Позже Цихелашвили также откликнулась на заявление Бжания о восстановлении доверия между сторонами — «диалог необходим», и Тбилиси приветствует углубление связей между сторонами по обе стороны линии оккупации, — сказала министр по вопросам примирения.









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