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    В Абхазии ограничена подача электроэнергии
    27.01.2020
    Ограничения подачи электроэнергии введены в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) из-за обмеления Джварского водохранилища Ингурской ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба «Черноморэнерго».

    Ограничения введены с 27 января 2020 г. до осуществления перетока электроэнергии с территории РФ.

    В зависимости от ситуации график может корректироваться в сторону его ужесточения.

    Ранее абхазская сторона обратилась к РФ с просьбой об импорте электроэнергии в республику по причине низкого уровня воды в Джварском водохранилище .

    Отключения затронули восточную и центральную части Сухума, Сухумский, Гулрыпшский и Очамчырский районы, а также некоторые села. Пока ограничения запланированы 2 раза/сутки по 2 часа на каждый район.

    В пресс-службе Черноморэнерго также отметили, что ситуация на Джварском водохранилище остается сложной: на данный момент уровень воды составляет 444,78 м. Понижение уровня воды происходит в среднем на 1 м/сутки. При уровне 420 м Ингурская ГЭС полностью прекращает работу.


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