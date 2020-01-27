В Абхазии ограничена подача электроэнергии

Ограничения подачи электроэнергии введены в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) из-за обмеления Джварского водохранилища Ингурской ГЭС. Об этом сообщает пресс-служба «Черноморэнерго».



Ограничения введены с 27 января 2020 г. до осуществления перетока электроэнергии с территории РФ.



В зависимости от ситуации график может корректироваться в сторону его ужесточения.



Ранее абхазская сторона обратилась к РФ с просьбой об импорте электроэнергии в республику по причине низкого уровня воды в Джварском водохранилище .



Отключения затронули восточную и центральную части Сухума, Сухумский, Гулрыпшский и Очамчырский районы, а также некоторые села. Пока ограничения запланированы 2 раза/сутки по 2 часа на каждый район.



В пресс-службе Черноморэнерго также отметили, что ситуация на Джварском водохранилище остается сложной: на данный момент уровень воды составляет 444,78 м. Понижение уровня воды происходит в среднем на 1 м/сутки. При уровне 420 м Ингурская ГЭС полностью прекращает работу.









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