.: Лента Новостей
  • «Энгури ГЭС» не может полностью покрыть потребление Абхазии
  • Поставки российской электроэнергии в Абхазию начнутся 1 февраля
  • В Абхазии ограничена подача электроэнергии
  • Смута в Абхазии: глазами экспертов
  • Дирекция ИнгуриГЭС назвала условия выхода из энергокризиса в Абхазии
  • Леонид Дзапшба заявил о намерении баллотироваться на предстоящих выборах
  • Цихелашвили: Положение граждан в оккупированной Абхазии ухудшилось по сравнению с 2014 годом
  • Сухуми предлагает Тбилиси возобновление прямых переговоров по гуманитарным вопросам
  • Арешидзе: От диалога не будет результата, если абхазская сторона не будет гибкой
  • Канашвили: Диалог является первой необходимой предпосылкой для начала процесса деоккупации

    •
     
    Поставки российской электроэнергии в Абхазию начнутся 1 февраля
    31.01.2020
    Поставки российской электроэнергии на территорию оккупированной Россией Абхазии начнутся 1 февраля. Об этом «Коммерсанту» сообщили два источника. Речь идёт о поставках электроэнергии из Адлера в Абхазию по ЛЭП «Салхино»

    «Абхазии нужно около 250 млн кВт.ч до апреля. Необходимые объемы предоставит «Интер РАО» по «минимальному» тарифу, расходы будут компенсированы из бюджета. В общей сложности РФ может направить на покрытие энергодефицита в Абхазии 500-700 млн руб», - отмечает издание.

    По всей территории Абхазии с 27 января введены ограничения на подачу электроэнергии. Причина – критически низкий уровень воды в Джварском водохранилище «Ингури ГЭС». В Сухуми ранее сообщали, что переговоры с российской стороной затянулись.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия