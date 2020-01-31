Поставки российской электроэнергии в Абхазию начнутся 1 февраля

Поставки российской электроэнергии на территорию оккупированной Россией Абхазии начнутся 1 февраля. Об этом «Коммерсанту» сообщили два источника. Речь идёт о поставках электроэнергии из Адлера в Абхазию по ЛЭП «Салхино»



«Абхазии нужно около 250 млн кВт.ч до апреля. Необходимые объемы предоставит «Интер РАО» по «минимальному» тарифу, расходы будут компенсированы из бюджета. В общей сложности РФ может направить на покрытие энергодефицита в Абхазии 500-700 млн руб», - отмечает издание.



По всей территории Абхазии с 27 января введены ограничения на подачу электроэнергии. Причина – критически низкий уровень воды в Джварском водохранилище «Ингури ГЭС». В Сухуми ранее сообщали, что переговоры с российской стороной затянулись.









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