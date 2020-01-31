«Энгури ГЭС» не может полностью покрыть потребление Абхазии

31.01.2020 Уровень воды в водохранилище «Энгури ГЭС» составляет 439 метров. Соответственно, учитывая оставшиеся ресурсы и речные потоки, «Энгури ГЭС» и «Перепадочная ГЭС» не могут полностью покрыть потребление электроэнергии в Абхазии (Грузия, оккупированный Россией регион). Об этом говорится в заявлении ООО «Энгури ГЭС».



«Из-за повышенного интереса в обществе, мы хотим прояснить существующую ситуацию на «Энгури ГЭС.»



На сегодняшний день уровень воды в Энгургесском водохранилище составляет 439 метров. Соответственно, учитывая оставшиеся ресурсы и речные потоки, «Энгури ГЭС» и «Перепадная ГЭС» не могут полностью покрыть потребление Абхазии. Именно поэтому, абхазская сторона начала ограничение в электроэнергии и установила 4-часовой (веерообразный) график подачи электроэнергии.



Следует отметить, что минимальный уровень воды в водохранилище «Энгури ГЭС» составляет 420 метров. Когда вода приблизится к этой отметке, работа ГЭС будет ограничена, что обеспечит лишь несколько часов работы в сутки», - говорится в заявлении.















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