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    «Энгури ГЭС» не может полностью покрыть потребление Абхазии
    31.01.2020
    Уровень воды в водохранилище «Энгури ГЭС» составляет 439 метров. Соответственно, учитывая оставшиеся ресурсы и речные потоки, «Энгури ГЭС» и «Перепадочная ГЭС» не могут полностью покрыть потребление электроэнергии в Абхазии (Грузия, оккупированный Россией регион). Об этом говорится в заявлении ООО «Энгури ГЭС».

    «Из-за повышенного интереса в обществе, мы хотим прояснить существующую ситуацию на «Энгури ГЭС.»

    На сегодняшний день уровень воды в Энгургесском водохранилище составляет 439 метров. Соответственно, учитывая оставшиеся ресурсы и речные потоки, «Энгури ГЭС» и «Перепадная ГЭС» не могут полностью покрыть потребление Абхазии. Именно поэтому, абхазская сторона начала ограничение в электроэнергии и установила 4-часовой (веерообразный) график подачи электроэнергии.

    Следует отметить, что минимальный уровень воды в водохранилище «Энгури ГЭС» составляет 420 метров. Когда вода приблизится к этой отметке, работа ГЭС будет ограничена, что обеспечит лишь несколько часов работы в сутки», - говорится в заявлении.


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