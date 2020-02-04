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    Подсудимый убит в драндском СИЗО
    04.02.2020
    В СИЗО абхазского МВД в Дранде убит подсудимый. Согласно предварительным данным, убийство Астамура Дзидзария произошло ночью, в промежуток времени с 00:00 до 05:00 часов 4 февраля 2020 года. Наружным осмотром тела убитого установлено наличие множества колото-резанных ранений в различные части тела.

    Как сообщает МВД Абхазии, произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению лица совершившего данное преступление.

    4 февраля 2020 г. прокуратурой Гульрипшского района возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства Дзидзария Астамура Геннадиевича содержавшегося в Следственном изоляторе МВД Абхазии, сообщается на сайте «Генпрокуратуры».

    А. Г. Дзидзария, 1981 года рождения, уроженец и житель с. Лыхны Гудаутского района, обвинялся предварительным следствием в соучастии убийства гражданина Озган Дмитрия Валиковича, имевшего место 8 ноября 2017 года в г. Гудаута, а также в незаконном приобретении огнестрельного оружия.

    Уголовное дело в отношении последнего и других соучастников в настоящее время находится на завершающей стадии рассмотрения в т.н. Верховном суде.




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