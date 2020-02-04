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    На въезде в Абхазию вводится карантин
    04.02.2020
    В Абхазии с 4 февраля введен карантин на постах «Псоу» и «Ингур», запрещен въезд мигрантам и лицам, приравненным к ним. Решение было принято на специальном заседании, чтобы «защитить население от коронавируса», передает «Апсныпресс».

    На межведомственном оперативном совещании абхазский режим обсудил ситуацию по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, а также ограничительные меры для недопущения коронавируса в этот оккупированный Россией регион Грузии. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик проинформировала об эпидемиологической ситуации в школьных и дошкольных учреждениях.

    По ее словам, ограничительные мероприятия будут введены не по всей Абхазии, а выборочно, по тем объектам, которые имеют подтвержденную заболеваемость среди детей. В Сухуми введены ограничительные профилактические мероприятия по детским садам и для младших школьников.

    "В основном очень большое количество обращений было именно среди этих возрастных групп: 3−4-летних детей и в 3−4 классах школ"", - заявила Скорик. Что касается других районов, будут приниматься решения по временному закрытию нескольких детских садов Очамчиры, Ткварчели и Гудауты, где были выявлены случаи заболеваемости среди детей.

    Главный терапевт Республиканской больницы Анжела Арчелия назвала цифры: с 1 января по 4 февраля было около 400 обращений с ОРВИ, из них госпитализировано 69 человек, на данный момент — 24 пациента с пневмонией, из них 4 человека в тяжелом состоянии.


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