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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное HRIDC опубликовал доклад о ситуации с правами человека на оккупированных территориях Грузии

05.02.2020 «Центр по защите прав человека» (HRIDC) заявил в опубликованном недавнем докладе, что в течение 2019 года «продолжались массовые нарушения прав человека со стороны Российской Федерации на оккупационных/разделительных линиях регионов Грузии — Абхазии и Южной Осетии».



Согласно докладу, «в результате продолжающейся бордеризации и установки т.н. «пограничных» знаков, заграждений и колючей проволоки на новых местах на контролируемой Тбилиси территории многие местные жители, проживающие вдоль разделительной линии Южной Осетии, потеряли свои сельскохозяйственные угодья, урожай с обработки которых представлял основной источник к их существованию».



«В некоторых случаях, в результате незаконной бордеризации, население вместе с принадлежащей им землей потеряло свои дома, которые оказались по другую сторону разделительной линии», — говорится в докладе, согласно которому, представители Пограничных войск России продолжают произвольно задерживать людей на тех территориях, где местное население ранее могло передвигаться свободно.



Говоря о «незаконной бордеризации», в докладе основное внимание уделяется событиям в селах Чорчана, Гугутианткари и Атоци.



Центр по защите прав человека призывает:



- Власти России и де-факто руководство Цхинвали — немедленно открыть пункт пересечения Одзиси, который связывает оккупированный Ахалгори с остальной Грузией. Также позволить международным миссиям по мониторингу и организациям, поставляющим гуманитарную помощь войти в поселок Ахалгори;

- Власти России — прекратить незаконную «бордеризацию» и массовые нарушения прав человека вдоль разделительной линии Абхазии и Южной Осетии. А также прекратить оккупацию территории Грузии и уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии;

- Власти Грузии – использовать все возможные дипломатические и международные правовые механизмы с той целью, чтобы Российская Федерация завершила оккупацию территории Грузии и приостановила массовые нарушения прав человека вдоль разделительных линий; Активизировать патрулирование в селах вдоль разделительных линий Абхазии и Южной Осетии/Цхинвали, где происходят факты незаконного лишения свободы и «бордеризации»; Проводить соответствующие информационные и образовательные мероприятия, связанные с безопасностью населения в местах высокого риска, прилегающих к разделительной линии;

- Международные организации и общественность — активизировать усилия по борьбе с массовыми нарушениями прав человека в Абхазии и Южной Осетии и для осуществления наблюдательской деятельности их представительств на оккупированных территориях.









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