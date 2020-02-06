Грузия покрывает часть стоимости электроэнергии, поставляемой в Абхазию

Заместитель министра экономики Грузии Давид Твалабеишвили заявляет, что часть стоимости электроэнергии, поставляемой Россией в Абхазию (оккупированный Россией регион Грузии), покрывает абхазская сторона, а другую часть – правительство Грузии.



Как заявил замминистра в связи с электроснабжением Абхазии, если бы из России не началась поставка электроэнергии, «Абхазия могла оказаться в потемках».



«С 1-го февраля начался прямой импорт электроэнергии в Абхазию из России по т.н. линии Салхино, что связано с весьма сильным понижением уровня воды в Ингури, и это нужно для того, чтобы по мере возможности сохранить уровень воды в Ингури, в противном случае же Абхазии грозили полные потемки. Импорт из России продолжится до тех пор, пока не поступит вода в резервуары Ингури и не станет возможным обеспечение Абхазии с Ингурской ГЭС.



Что касается того, кто платит, то часть платит абхазская сторона, наша же доля в этой оплате равноценна тарифу Ингури», - отметил Твалабеишвили в беседе с «ИнтерпрессНьюс».









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