В Грузии активизировали борьбу с контрабандой сигарет из Абхазии

10.02.2020 В Грузии активизировали борьбу с безакцизными сигаретами. При этом, часть выявленной продукции попадает на грузинский рынок из Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии).



В Службе доходов министерства финансов Грузии сегодня сообщили об обнаружении в регионе Квемо Картли партии в 1920 сигарет без грузинских акцизов.



7 февраля сообщалось о 820 сигаретах, а 4 февраля – о крупной партии в 46 920 сигарет. Часть продукции была изъята близ села Рухи, недалеко от де-факто границы с самопровозглашенной республикой Абхазия.



На опубликованных Службой доходов фотографиях видна продукция с абхазскими акцизами – Manchester и Leon.



За последние месяцы грузинские СМИ подготовили несколько репортажей об абхазских сигаретах, которые поступают на грузинский рынок незаконно. Журналисты сообщали о том, что такую продукцию можно свободно купить, например, на рынке в Зугдиди.



При этом, служба доходов Грузии также часто выявляет контрабанду сигарет из Армении, Азербайджана и России, где табачная продукция дешевле, чем в Грузии.











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