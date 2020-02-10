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    В Грузии активизировали борьбу с контрабандой сигарет из Абхазии
    10.02.2020
    В Грузии активизировали борьбу с безакцизными сигаретами. При этом, часть выявленной продукции попадает на грузинский рынок из Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии).

    В Службе доходов министерства финансов Грузии сегодня сообщили об обнаружении в регионе Квемо Картли партии в 1920 сигарет без грузинских акцизов.

    7 февраля сообщалось о 820 сигаретах, а 4 февраля – о крупной партии в 46 920 сигарет. Часть продукции была изъята близ села Рухи, недалеко от де-факто границы с самопровозглашенной республикой Абхазия.

    На опубликованных Службой доходов фотографиях видна продукция с абхазскими акцизами – Manchester и Leon.

    За последние месяцы грузинские СМИ подготовили несколько репортажей об абхазских сигаретах, которые поступают на грузинский рынок незаконно. Журналисты сообщали о том, что такую продукцию можно свободно купить, например, на рынке в Зугдиди.

    При этом, служба доходов Грузии также часто выявляет контрабанду сигарет из Армении, Азербайджана и России, где табачная продукция дешевле, чем в Грузии.


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