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    На ремонт Ингури ГЭС будет выделено 28 миллионов евро
    11.02.2020
    Европейский банк реконструкции и развития выделит Грузии в виде кредита 28 миллионов евро на ремонт Ингури ГЭС, данный вопрос рассмотрели на заседании комитета по международным отношениям.

    Кредит выдается на 15 лет, откуда 3,5 года – льготный срок.

    Ремонтные работы начнутся в конце февраля и продлятся до конца мая, так как в этот период Ингури ГЭС вырабатывает меньше всего энергии – около 500 миллионов киловатт-часов.

    В целом, включая вышеуказанные 28 миллионов евро, выделенная ЕБРР сумма на ремонт Ингури ГЭС превышает 100 миллионов долларов.

    Ингури ГЭС — самая крупная гидроэлектростанция на Кавказе, была построена в 1970-х годах. Арочная плотина среди дамб этого типа является самой высокой в мире. На данный момент установленная мощность предприятия составляет 1300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии.

    Плотина Ингури ГЭС находится на контролируемой властями Грузии территории, а четыре перепадные ГЭС — на реке Эрисцкали, Гальское водохранилище и пульт управления — контролируются де-факто властями Абхазии.

    Арочная плотина среди дамб этого типа является одной из самых высоких в мире. На данный момент установленная мощность предприятия составляет 1300 МВт.


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