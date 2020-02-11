На ремонт Ингури ГЭС будет выделено 28 миллионов евро

11.02.2020 Европейский банк реконструкции и развития выделит Грузии в виде кредита 28 миллионов евро на ремонт Ингури ГЭС, данный вопрос рассмотрели на заседании комитета по международным отношениям.



Кредит выдается на 15 лет, откуда 3,5 года – льготный срок.



Ремонтные работы начнутся в конце февраля и продлятся до конца мая, так как в этот период Ингури ГЭС вырабатывает меньше всего энергии – около 500 миллионов киловатт-часов.



В целом, включая вышеуказанные 28 миллионов евро, выделенная ЕБРР сумма на ремонт Ингури ГЭС превышает 100 миллионов долларов.



Ингури ГЭС — самая крупная гидроэлектростанция на Кавказе, была построена в 1970-х годах. Арочная плотина среди дамб этого типа является самой высокой в мире. На данный момент установленная мощность предприятия составляет 1300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии.



Плотина Ингури ГЭС находится на контролируемой властями Грузии территории, а четыре перепадные ГЭС — на реке Эрисцкали, Гальское водохранилище и пульт управления — контролируются де-факто властями Абхазии.



Арочная плотина среди дамб этого типа является одной из самых высоких в мире. На данный момент установленная мощность предприятия составляет 1300 МВт.









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