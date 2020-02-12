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    Хаджимба не будет участвовать в предстоящих выборах
    12.02.2020
    Бывший абхазский лидер Рауль Хаджимба не будет принимать участие в выборах "президента", запланированных на 22 марта нынешнего года.

    О том, что он не будет выставлять свою кандидатуру на выборах, Хаджимба заявил в комментариях ТАСС.

    На этот вопрос он лаконично ответил: «Нет». Бывший лидер абхазского режима оценил ход предвыборной гонки и заметил, что в списке участников есть известные обществу и опытные кандидаты. Также он считает, что нужно уступить дорогу молодым кандидатам, ведь за ними будущее республики.


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