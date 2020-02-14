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    Будет создана «электронная библиотека Абхазии»
    14.02.2020
    13 февраля состоялась рабочая встреча председателя комитета по международным отношениям, образованию и культуре Верховного совета Автономной Республики Абхазия Нугзара Мгалоблишвили и директора Национальной библиотеки Грузии Гиоргия Кекелидзе.

    На встрече присутствовали представители аппарата Верховного Совета Абхазии Нино Хунджуа, Рита Цинделиани и Русудан Асатиани и президент Ассоциации библиотек Грузии Русудан Асатиани.

    На встрече был заложен важный проект - создание цифровой библиотеки Верховного Совета Автономной Республики Абхазия, в которой в одном пространстве будут размещены интеллектуальные ресурсы Абхазии. Библиотека будет доступна для всех заинтересованных лиц и групп.

    Проект будет реализован совместно Верховным Советом Абхазии (Комитет по международным отношениям образования и культуры) и Национальной библиотекой Грузии.


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