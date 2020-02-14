Будет создана «электронная библиотека Абхазии»

13 февраля состоялась рабочая встреча председателя комитета по международным отношениям, образованию и культуре Верховного совета Автономной Республики Абхазия Нугзара Мгалоблишвили и директора Национальной библиотеки Грузии Гиоргия Кекелидзе.



На встрече присутствовали представители аппарата Верховного Совета Абхазии Нино Хунджуа, Рита Цинделиани и Русудан Асатиани и президент Ассоциации библиотек Грузии Русудан Асатиани.



На встрече был заложен важный проект - создание цифровой библиотеки Верховного Совета Автономной Республики Абхазия, в которой в одном пространстве будут размещены интеллектуальные ресурсы Абхазии. Библиотека будет доступна для всех заинтересованных лиц и групп.



Проект будет реализован совместно Верховным Советом Абхазии (Комитет по международным отношениям образования и культуры) и Национальной библиотекой Грузии.











* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>