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    Арчил Талаквадзе обратился к абхазским и осетинским соотечественникам
    18.02.2020
    Во время представления в парламенте ежегодного доклада, председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе коснулся проблемы оккупации территориий Грузии.

    По словам Талаквадзе, оккупация регионов Грузии продолжается, результаты чего мы наблюдаем каждый год — похищения людей, убийства, контрабанда, ограничение передвижения, незаконные задержания, запрет на получение образования на родном языке и другие тяжелые нарушения.

    «Наш ответ — это шаг к лучшему будущему, консолидация международной поддержки, европейская и евроатлантическая интеграция, экономическое развитие, энергетическая безопасность и укрепление демократических институтов. Российская оккупация поставила все это перед гуманитарным кризисом, превращением в военные базы, перед несуществованием будущего, и через 30 лет после падения Берлинской стены Россия, к сожалению, сохраняет стену из колючей проволоки, искусственно разделяющую людей в Грузии. Эта стена против времени и международного права. Мы обязательно вернем наших абхазских братьев и это поколение сможет объединить страну», — заявил Арчил Талаквадзе.

    Талаквадзе обратился к абхазскому и осетинскому народу с парламентской трибуны.

    «Я хочу еще раз обратиться к нашим абхазским и осетинским соотечественникам. У вас есть возможность воспользоваться всеми преимуществами, которые мы создали в Грузии благодаря развитию страны и европейской интеграции. Вы можете гордиться этим и воспользоваться этими возможностями», — сказал Арчил Талаквадзе.


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