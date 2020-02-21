Разработан проект дистанционного обучения абхазскому языку

Департамент государственного языка Грузии подготовил проект дистанционного обучения абхазскому языку. Об этом на мероприятии, посвященном Дню родного языка, в парламенте заявил руководитель департамента государственного языка Грузии Георгий Алибегашвили.



«В 1999 году ЮНЕСКО решила ввести День родного языка, который охватывает весь мир. Несколько сотен языков в день, к сожалению, перестает существовать. Одним из важных шагов грузинского государства в 2005 году, когда оно присоединилось к ЮНЕСКО в этот день, является забота о языковых меньшинствах, существующих в Грузии. В том числе, особенно, об абхазском языке и это подтверждено конституцией. Презентация проекта дистанционного обучения абхазскому языку очень важна как с точки зрения государственного, так и политического, культурного строительства и восстановления разрушенных мостов, которое мы взяли на себя. Хочу всех наших сограждан, независимо от их национальности или языка, поздравить с Днем родного языка. Я хочу, чтобы все знали, что государство в рамках своего законодательства всегда будет заботиться о сохранении языка любой нации», — заявил Алибегашвили.



По его словам, программа дистанционного обучения абхазскому языку находится на уровне проекта, она требует определенного финансирования и привлечения финансовых ресурсов.



«Я думаю, что это будет один из интересных образовательных проектов, которые будут важны для нашего государства на пути решения трудностей», — заявил Алибегашвили.









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