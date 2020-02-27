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    Оккупационный режим Абхазии ограничил передвижение по Ингурскому мосту
    27.02.2020
    Пересекать Ингурский мост можно только тем, кто выезжал из оккупированной Абхазии в Самегрело. По словам представителей местного режима, на т.н КПП образовались очереди.

    Т.н пограничники не пропустили бразильских туристов, которым сказали, что в Абхазии карантин из-за коронавируса.

    Перешедшие из оккупированной Абхазии пытаются вернуться до 17:00, так как не исключают, что сообщение на Ингурском мосту может быть полностью прекращено.

    Вчера стало известно, что из-за угрозы коронавируса, на территорию оккупированной Абхазии, кроме России, до 7 апреля запрещено въезжать гражданам всех стран. На Ингурском мосту также ужесточен санитарный контроль.


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