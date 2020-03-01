В Абхазии вводят смертную казнь за распространение наркотиков

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01.03.2020 Смертная казнь за распространение наркотических средств в особо крупном размере вводится в Абхазии (оккупированная Россией территория Грузии - ред.). Соответствующий закон вступает в силу в воскресенье, сообщает ТАСС.



В апреле 2019 года «парламент» Абхазии принял закон, ужесточающий наказание за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере. Помимо существенного увеличения штрафов, закон предусматривает пожизненное лишение свободы или смертную казнь с конфискацией имущества. В связи с мораторием на смертную казнь, действующим с 2007 года, эта мера будет заменена на пожизненное лишение свободы. В Абхазии проблему наркомании считают угрозой «национальной безопасности страны».



"Закон о пожизненном заключении за распространение наркотиков в особо крупном размере должен был вступить в силу с 1 января, но его вступление в силу было отложено до 1 марта, чтобы кабинет министров разграничил употребляющих наркотики и распространителей, чтобы люди, употребляющие наркотики, не подпадали под статью Уголовного кодекса, и не отбывали пожизненное наказание. Однако правительство так и не проделало эту работу, а закон вступает в силу 1 марта", - сказал депутат «парламента» Дмитрий Дбар.



По этому закону особо крупным размером считаются 0,5 г метадона, являющегося самым распространенным в республике видом наркотика, и под статью о пожизненном заключении могут подпадать и люди, употребляющие наркотики, а не распространяющие их. Дбар выразил надежду на то, что новое правительство, которое придет после повторных выборов лидера марионеточного режима, назначенных на 22 марта, все же решит эту проблему.



В то же время, по словам депутата, в среду, 4 марта, на очередном заседании «парламента» будут внесены поправки в этот закон. Дбар отметил, что пожизненное заключение не распространяется на несовершеннолетних и женщин, им предусмотрено лишение свободы сроком до 10 и 25 лет. "Мы внесем поправки, чтобы в случае с несовершеннолетними это было до 7 лет лишения свободы, в случае с женщинами - до 15 лет", - пояснил он.



В соответствии с Уголовным кодексом, действующим в оккупированной Абхазии, в настоящее время в виде исключительной меры наказания допускается применение смертной казни «за умышленное убийство, посягательство на основы конституционного строя, безопасность государства и преступления против военной службы. Кроме того, речь идет об умышленных действиях, совершенных в период войны или неизбежной угрозы начала войны против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости Абхазии». Смертная казнь не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора 65-летнего возраста.









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