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    На Аслана Бжания совершено очередное покушение?
    02.03.2020
    Абхазские участники социальных сетей утверждают, что на главного кандидата на пост «президента» Абхазии Аслана Бжания совершенно очередное покушение.

    Согласно информации, на данный момент он находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении одной из больниц Сочи.

    Напомним, что первое покушение на Аслана Бжания было совершено в прошлом году перед «президентскими» выборами. Он был отравлен, в результате чего он не смог принять участия в выборах. Однако, после возвращения в политику он смог принять участие в свержении режима Хаджимба и стал главным кандидатом на этот пост.


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