На Аслана Бжания совершено очередное покушение?

Абхазские участники социальных сетей утверждают, что на главного кандидата на пост «президента» Абхазии Аслана Бжания совершенно очередное покушение.
Согласно информации, на данный момент он находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении одной из больниц Сочи.
Напомним, что первое покушение на Аслана Бжания было совершено в прошлом году перед «президентскими» выборами. Он был отравлен, в результате чего он не смог принять участия в выборах. Однако, после возвращения в политику он смог принять участие в свержении режима Хаджимба и стал главным кандидатом на этот пост.