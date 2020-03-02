На Аслана Бжания совершено очередное покушение?

Абхазские участники социальных сетей утверждают, что на главного кандидата на пост «президента» Абхазии Аслана Бжания совершенно очередное покушение.



Согласно информации, на данный момент он находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении одной из больниц Сочи.



Напомним, что первое покушение на Аслана Бжания было совершено в прошлом году перед «президентскими» выборами. Он был отравлен, в результате чего он не смог принять участия в выборах. Однако, после возвращения в политику он смог принять участие в свержении режима Хаджимба и стал главным кандидатом на этот пост.









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