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    В Сухуми снова митингуют
    03.03.2020
    Сегодня на площади перед зданием комплекса «правительственных» зданий собрались люди, требующие отставки ряда руководителей министерств и ведомств.

    По некоторым данным, митингующие требуют отставки руководителей силовых структур, «министра здравоохранения», гендиректора "Черноморэнерго".

    Эти требования представители оппозиции, среди которых были депутаты «Парламента», передали исполняющему обязанности лидера марионеточного режима Абхазии Валерию Бганба.

    В данное время Валерий Бганба встречается со спикером «Парламента». Во встрече присутствуют представители ряда ведомств марионеточно горежима.


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