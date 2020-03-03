В Сухуми снова митингуют

03.03.2020 Сегодня на площади перед зданием комплекса «правительственных» зданий собрались люди, требующие отставки ряда руководителей министерств и ведомств.



По некоторым данным, митингующие требуют отставки руководителей силовых структур, «министра здравоохранения», гендиректора "Черноморэнерго".



Эти требования представители оппозиции, среди которых были депутаты «Парламента», передали исполняющему обязанности лидера марионеточного режима Абхазии Валерию Бганба.



В данное время Валерий Бганба встречается со спикером «Парламента». Во встрече присутствуют представители ряда ведомств марионеточно горежима.









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