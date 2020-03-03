В Сухуми снова митингуют

Сегодня на площади перед зданием комплекса «правительственных» зданий собрались люди, требующие отставки ряда руководителей министерств и ведомств.
По некоторым данным, митингующие требуют отставки руководителей силовых структур, «министра здравоохранения», гендиректора "Черноморэнерго".
Эти требования представители оппозиции, среди которых были депутаты «Парламента», передали исполняющему обязанности лидера марионеточного режима Абхазии Валерию Бганба.
В данное время Валерий Бганба встречается со спикером «Парламента». Во встрече присутствуют представители ряда ведомств марионеточно горежима.