В соцсетях опубликованой «заключение врачей» о состоянии здоровья Аслана Бжания

03.03.2020 В социальной сети Facebook появилось заключение консилиума российских врачей под номером 18283 от 3 марта 2020 года, в котором говорится, что Аслану Бжания установлен клинический диагноз двусторонняя полисигментарная пневмония, средней тяжести. Никаких отравляющих веществ не обнаружено. Время заключения 15.00. Под заключением поставили подписи одиннадцать врачей НИИ Краснодарского КБ.



«Учитывая данные токсикологического исследования, МРТ головного мозга данные на наличие у пациента ОНМК, отравления неизвестным веществом не получено. У пациента имеется двухсторонняя полисигментарная пневмония, средней тяжести», говорится в заключении, где указывается на то, что у больного Бжания очаговых изменений головного мозга не выявлено», - говорится в заключении врачей.



Накануне сообщалось, что Бжания почувствовал резкое ухудшение здоровья и был экстренно госпитализирован в Сочи. Политик был введен в медикаментозную кому для того, чтобы его можно было транспортировать в клинику в Краснодаре. Сегодня источник в медицинских кругах сообщил, что Бжания вышел из комы. Сам абхазский оппозиционер ранее заявлял о том, что был отравлен в 2019 году, накануне предыдущих «президентских» выборов.









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