Российский наместник в оккупированном ею грузинском регионе Абхазия Алексей Двинянин отметил наличие экстремистов в различных политических кругах Абхазии. Он не стал уточнять, кого называет экстремистами, и в каких "политических кругах" подобные были обнаружены.



Двинянин обещал довести до руководства России озабоченность лидеров Абхазии состоянием лидера оппозиции Аслана Бжания, при этом обещав разобраться с фактами "абсолютно лживыми и фальсифицированными", Так он назвал мнения о возможной причастности России к очередному отравлению оппозиционного лидера. Впрочем, прежде чем что-то говорить о лжи и фальсификации, Двинянину не мешало бы довести до народа Абхазии детали факта смерти их бывшего лидера Сергея Багапша, которые до сих пор умалчиваются от широкой общественности.



Он также выразил обеспокоенность информацией о том, что представители абхазских политических кругов намеревались пикетировать офис российского представителя.



«Под прикрытием якобы факта отравления, до нас дошла информация, что вчера ряд экстремистов из различных политических кругов Абхазии собирались пикетировать Посольство Российской Федерации – союзника и стратегического партнера Абхазии. Естественно, мы с этим категорически не согласны, поэтому я полностью разделяю Вашу озабоченность и обещаю в кратчайшие сроки, после сегодняшних протокольных мероприятий передать эту информацию в Москву».









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>