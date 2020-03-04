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    В Абхазии расследуют дело об изнасиловании гражданки Узбекистана
    04.03.2020
    Прокуратура Сухумского района возбудила уголовное дело по факту изнасилования гражданки Узбекистана в селе Гумиста.

    Дело возбуждено в отношении Альберта Жирайровича Киносьяна, 1979 года рождения.

    "Согласно материалам уголовного дела, 1 марта 2020 года Киносьян, применив физическую силу, усадил в используемый им автомобиль марки "Ниссан" гражданку Республики Узбекистан, 1976 года рождения, после чего отвез ее в нефункционирующее здание в селе Гумиста Сухумского района, где, сломив волю последней, совершил изнасилование", - говорится в сообщении.

    Личность потерпевшей в интересах следствия разглашению не подлежит.

    Киносьян после совершения преступления скрылся, по решению следственных органов он объявлен в розыск.

    Расследование уголовного дела поручено следователю прокуратуры Сухумского района.


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