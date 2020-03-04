В Абхазии расследуют дело об изнасиловании гражданки Узбекистана

Прокуратура Сухумского района возбудила уголовное дело по факту изнасилования гражданки Узбекистана в селе Гумиста.
Дело возбуждено в отношении Альберта Жирайровича Киносьяна, 1979 года рождения.
"Согласно материалам уголовного дела, 1 марта 2020 года Киносьян, применив физическую силу, усадил в используемый им автомобиль марки "Ниссан" гражданку Республики Узбекистан, 1976 года рождения, после чего отвез ее в нефункционирующее здание в селе Гумиста Сухумского района, где, сломив волю последней, совершил изнасилование", - говорится в сообщении.
Личность потерпевшей в интересах следствия разглашению не подлежит.
Киносьян после совершения преступления скрылся, по решению следственных органов он объявлен в розыск.
Расследование уголовного дела поручено следователю прокуратуры Сухумского района.