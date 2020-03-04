Кто играет против России в Абхазии?

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04.03.2020 - Вероника Аксенова Череда событий последних месяцев в Абхазии больше походят на уличные разборки, нежели политические баталии. Более того, желающие прийти к власти, или же их «кураторы» в Кремле не брезгуют физический устранять своих конкурентов. В свое время устранение Багапша, почти десяток попыток ликвидировать Анкваба, отравление во время прежних президентских выборов Бжания… все это наводит на один вопрос – а что же на самом деле произошло с Ардзинба?!



Хотя вернемся к нынешним событиям. Можно смело сказать, что после смерти Владислава Ардзинба в Абхазии политический процесс постоянно находится в режиме перманентной революции. Так и сегодня – Абхазия снова протестует… Главный претендент на президентское кресло Абхазии вновь отравлен!



Нынешняя ситуация некое дежавью событий 17 апреля 2019 года – как и в предыдущий раз Бжания отравлен перед выборами президента, в которых он являлся главным фаворитом на победу. Ему стало плохо, когда он остановился на Красной Поляне по дороге в Сухуми из Москвы, где проводил политические консультации. Он был госпитализирован в больницу Сочи, а затем переправлен в Москву. По словам московских врачей, оказавших первую помощь Бжания, вероятность летального исхода во время авиаперелёта из Сочи в Москву была «весьма высокой». Из-за тяжелого состояния, для транспортировки в Москву, Бжания ввели в медикаментозную кому. Врачи поставили диагноз «отравление неизвестным веществом».



Примечательно, что факт отравления Бжания поставил под вопрос проведение самих выборов. Представитель штаба Бжания Леонид Лакербая заявил, что в случае, если по состоянию здоровья Бжания не сможет участвовать в выборах, то выборы без него не состояться. Вслед за Лакербая оба оппонента Бжания – экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба и экс-министр экономики Руслан Ардзинба – приостановили работу своих предвыборных штабов. Если Бжания не выздоровеет до назначенной даты голосования, то два других претендента снимут свои кандидатуры. И выборы отложат. Такое заявление с уст оппонентов конечно же вызывает некое уважение, однако вызывает еще больше вопросов – а не скрывается ли за такими заявлениями попытка уйти от ответственности по факту отравления главного кандидата в президенты Абхазии.



Учитывая, что власти в Абхазии, кто бы там ни был президентом, являются проводниками политики Кремля, то такой ход событий вызывает весьма существенный вопрос - кто же может играть против Кремля в Абхазии?.. Единственная версия, которую рассматривает местное население – российские бизнес-элиты, которые недовольны неуступчивостью Бжания в вопросе о покупке россиянами недвижимости в Абхазии.











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