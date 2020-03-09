В Абхазии обвалилась часть тоннеля, ведущего в Кодорское ущелье

Часть, ведущего в Кодорское ущелье тоннеля, обвалилась еще в пятницу 6 марта, рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия глава села Ажара Гульрипшского района Сергей Джонуа.
В понедельник 9 марта для проверки состояния дороги в Кодорском ущелье и самого тоннеля выехал глава ведомства по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.
"Часть тоннеля обвалилась в пятницу вечером. Пока можно объехать это место, но тоннель будет и дальше разваливаться. Если это произойдет, то другой дороги в Кодорское ущелье и села, которые там расположены, нет", - отметил Джонуа.
Он добавил, что проблема возможного обвала тоннеля поднималась еще пять лет назад, но за эти годы вопрос так и не решился. Тогда специалисты рекомендовали закрыть объект на ремонт, но в связи с тем, что это единственная дорога, сделать это не представляется возможным.
Тоннель, связывающий города и районы Абхазии с Кодорским ущельем, был построен в 1964 году. Первая трещина на нем появилась три года назад, с тех пор он находится в аварийном состоянии.
Приглашенные уральские специалисты провели экспертизу и заключили, что для капитального ремонта тоннеля придется полностью перекрыть движение на время ремонта и потребуется около 240 миллионов рублей.
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