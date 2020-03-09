Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В Абхазии обвалилась часть тоннеля, ведущего в Кодорское ущелье

09.03.2020



В понедельник 9 марта для проверки состояния дороги в Кодорском ущелье и самого тоннеля выехал глава ведомства по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния.



"Часть тоннеля обвалилась в пятницу вечером. Пока можно объехать это место, но тоннель будет и дальше разваливаться. Если это произойдет, то другой дороги в Кодорское ущелье и села, которые там расположены, нет", - отметил Джонуа.



Он добавил, что проблема возможного обвала тоннеля поднималась еще пять лет назад, но за эти годы вопрос так и не решился. Тогда специалисты рекомендовали закрыть объект на ремонт, но в связи с тем, что это единственная дорога, сделать это не представляется возможным.



Тоннель, связывающий города и районы Абхазии с Кодорским ущельем, был построен в 1964 году. Первая трещина на нем появилась три года назад, с тех пор он находится в аварийном состоянии.



Приглашенные уральские специалисты провели экспертизу и заключили, что для капитального ремонта тоннеля придется полностью перекрыть движение на время ремонта и потребуется около 240 миллионов рублей.





Читать далее: Часть, ведущего в Кодорское ущелье тоннеля, обвалилась еще в пятницу 6 марта, рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия глава села Ажара Гульрипшского района Сергей Джонуа.В понедельник 9 марта для проверки состояния дороги в Кодорском ущелье и самого тоннеля выехал глава ведомства по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния."Часть тоннеля обвалилась в пятницу вечером. Пока можно объехать это место, но тоннель будет и дальше разваливаться. Если это произойдет, то другой дороги в Кодорское ущелье и села, которые там расположены, нет", - отметил Джонуа.Он добавил, что проблема возможного обвала тоннеля поднималась еще пять лет назад, но за эти годы вопрос так и не решился. Тогда специалисты рекомендовали закрыть объект на ремонт, но в связи с тем, что это единственная дорога, сделать это не представляется возможным.Тоннель, связывающий города и районы Абхазии с Кодорским ущельем, был построен в 1964 году. Первая трещина на нем появилась три года назад, с тех пор он находится в аварийном состоянии.Приглашенные уральские специалисты провели экспертизу и заключили, что для капитального ремонта тоннеля придется полностью перекрыть движение на время ремонта и потребуется около 240 миллионов рублей.Читать далее: https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200309/1029604692/Obvalilas-chast-tonnelya-veduschego-v-Kodorskoe-uschele.html









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>