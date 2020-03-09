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    Украинец купил абхазский «паспорт» за 10 тыс долларов
    09.03.2020
    В Абхазии отстранили от должности и отправили под арест исполняющего обязанности начальника паспортного управления МВД Абхазии полковника милиции Вадима Квадзбу — за то, что он незаконно изготовил абхазский паспорт и продал его за 10 тысяч долларов гражданину Украины.

    Олега Мыльцева задержали с этим паспортом при переходе через пропускной пункт Псоу на абхазском участке грузино-российской границы. По версии следствия, к делу причастны и несколько других сотрудников паспортного управления МВД Абхазии, против них также ведется расследование.

    Обвинение против Квадзбы говорит о злоупотреблении служебным положением, незаконной выдаче абхазского «паспорта», подстрекательстве и пособничестве в совершении преступления.


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