Украинец купил абхазский «паспорт» за 10 тыс долларов

В Абхазии отстранили от должности и отправили под арест исполняющего обязанности начальника паспортного управления МВД Абхазии полковника милиции Вадима Квадзбу — за то, что он незаконно изготовил абхазский паспорт и продал его за 10 тысяч долларов гражданину Украины.



Олега Мыльцева задержали с этим паспортом при переходе через пропускной пункт Псоу на абхазском участке грузино-российской границы. По версии следствия, к делу причастны и несколько других сотрудников паспортного управления МВД Абхазии, против них также ведется расследование.



Обвинение против Квадзбы говорит о злоупотреблении служебным положением, незаконной выдаче абхазского «паспорта», подстрекательстве и пособничестве в совершении преступления.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>