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    Правительство Грузии поможет Абхазии в борьбе с коронавирусом
    12.03.2020
    Правительство интенсивно работает, чтобы, в случае необходимости, помочь гражданам, проживающим на оккупированных территориях, - об этом говорится в заявлении правительства Грузии, касающегося мер по борьбе с распространением коронавируса.

    Согласно данному заявлению, к сожалению, из-за оккупации территорий Грузии и закрытия т.н. переходных пунктов, правительство лишено возможности предоставить медицинские услуги местным жителям, что особенно важно в сложившейся ситуации.

    «Следовательно, правительство всеми доступными средствами, в т.ч. участием международных партнеров, интенсивно работает над проведением превентивных мер, информированием населения, проживающего на оккупированных территориях, и, в случае необходимости, предоставлением им доступа к диагностическим или лечебным услугам. В этот период очень важно, чтобы граждане полагались только на проверенную информацию, которую можно найти на специально разработанном правительством сайте stopCoV.ge», - говорится в заявлении.

    Инициативу правительства поддержал доктор экономических наук Вахтанг Чарая.

    «Необходимо оказать помощь и нашим оккупированным территориям», - написал Чарая в социальной сети.


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